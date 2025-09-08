Potem ko je nekdanja nemška smučarka Maria Höfl-Riesch lani poleti sporočila, da se po 13 letih zakona ločuje , je zdaj javnosti predstavila svojega novega partnerja, ki je od nje starejši 25 let. Po poročanju nemških medijev se je dolgoletno prijateljstvo prevesilo v ljubezen, legendarna smučarka pa o svojem novem partnerju govori z velikim navdušenjem.

Minilo je dobro leto, odkar je Maria Höfl-Riesch naznanila, da se ločuje od moža Markusa Höfla, ki je bil dolga leta njen menedžer. Par sta bila 14 let, od tega 13 let poročena. V življenje 40-letne smučarske ikone pa je dobrih šest mesecev po razhodu stopil nov moški. Gre za 65-letnega Johanna Schrempfa, ki dela kot vodja potovanj na različnih križarkah. O njunem razmerju sta skupaj spregovorila za nemško revijo Bunte.

Za nemški medij sta posnela tudi prve skupne fotografije:

Oba sta bila poročena, družilo ju je prijateljstvo

"On je najboljši spremljevalec, kar si ga lahko predstavljam za svoje novo življenjsko obdobje," je o novem izbrancu za omenjeno revijo z navdušenjem dejala nekdanja smučarka. Razkrila je, da se poznata že nekaj časa, vedno pa sta si bila blizu in se razumela. "Oba sva bila poročena in nobeden od naju ni razmišljal o ničemer drugem kot o prijateljstvu," je dejala in dodala, da so se čustva med njima razvila šele lani poleti.

Ob tem so ju nemški mediji označili za nekoliko nepričakovan par, saj ne le da je med njima 25 let starostne razlike, Maria Höfl-Riesch je od svojega partnerja tudi za pol glave višja. Smučarka se zato šali, da visokih pet ne nosi več tako pogosto. "Razmerje nima nobene zveze z višino ali starostjo," pa o njuni "nenavadnosti" pravi Schrempf, ki dodaja, da imata podoben smisel za humor. Druži ju tudi strast do športa, potovanj in gora.

Da sta zaljubljena do ušes, ne zanikata, trenutno ju distancira le to, da je Schrempf zaradi narave svojega dela pogosto več mesecev odsoten. "Posebej težko mi je, ko sva v popolnoma različnih časovnih pasovih," prizna Maria Höfl-Riesch.

Mario Höfl-Riesch poznamo kot nekdanjo nemško alpsko smučarko, ki je v času svoje kariere veljala za eno najboljših na svetu. Ima en mali kristalni globus iz superveleslaloma in enega iz slaloma. Ima tudi štiri olimpijske medalje (tri zlate in eno srebrno), šest medalj s svetovnih prvenstev (dve zlati in štiri bronaste) ter 27 zmag v svetovnem pokalu. Svojo bogato in uspešno kariero je končala po grdem padcu na smuku v Lenzerheideju marca 2014.

