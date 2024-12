Caviezel je šel na progo s startno število 1 in se na sredini proge zaletel v vratca in nerodno padel. Kot poroča švicarska zveza, so ga takoj odpeljali v domovino, kako težke so poškodbe kolena, pa bo jasno šele po natančnejših preiskavah.

Že v petek na treningu so hudo padli Francoz Cyprien Sarrazin, Italijan Pietro Zazzi in Caviezlov rojak Joshua Mettler. Prvi si je poškodoval glavo, a dobro okreva in je v stabilnem stanju, drugi se je zlomil nogo, tretji pa si je težje poškodoval koleno.

