Zmaga Norvežanu, slovenska predstavnika sta bil tokrat skromna

Tekmo je zaznamoval padec Gina Caviezela, potem ko so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Foto: Reuters Zadnja tekma v letu 2024 se je začela slabo, saj se je prvi na progi, Švicar Gino Caviezel, poškodoval ob padcu, po njem se je držal za desno koleno. S helikopterjem so ga odpeljali v bolnišnico.

Je pa prvi s številko 4 opozoril nase 24-letni Norvežan Fredrik Moeller, ki je bil na uvodnih superveleslalomih sezone obakrat četrti, tokrat pa bil hitrejši tudi od Švicarja Marca Odermatta, ki je na Stelviu lovil svojo tretjo zaporedno superveleslalomsko zmago.

A Švicar je imel tako kot v soboto na smuku spet nekaj težav na progi, tako da je ostal tudi brez stopničk, razočaralo je tudi največje italijansko upanje Mattia Casse. Tudi drugi izmed favoritov so delali napake in po vrsti zaostajali za Norvežanom ter tudi Kriechmayrjem in Švicarjem Stefanom Rogentinom.

Alexis Monney je blestel že v soboto. Foto: Guliverimage

Monney spet mešal štrene

Šele Švicar Monney je s številko 27 premešal vrstni red na vrhu. Potem ko je na sobotnem smuku z zmago vpisal svoje prve stopničke v svetovnem pokalu, je danes še druge. Progo je prepeljal 24 stotink sekunde počasneje od Moellerja in štiri stotinke počasneje od Kriechmayrja. Za Monneyjem so se zvrstili še trije Švicarji - Rogentin, Odermatt in Franjo von Allmen.

"Imel sem dva dobra superveleslaloma pred tem, danes pa sem imel spet dobre smuči, dober občutek in sem smučal, kot znam. Nisem pa pričakoval takega rezultata," je po tekmi za Eurosport povedal Moeller.

Martin Čater je bil 33. Foto: Reuters

Slovenca skromna

Na tekmi sta nastopila dva Slovenca. Čater je s številko 37 zaostal dobre tri sekunde in pristal na 33. mestu, Hrobat pa je s številko 56 hitro končal svojo vožnjo in odstopil. Tekme sicer ni končalo kar 16 tekmovalcev.

Alpske smučarje prva preizkušnja v novem letu čaka 8. januarja, ko bo nočni slalom v Madonni di Campiglio.