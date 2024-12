Joshua Mettler in Pietro Zazzi, specialista za hitri disciplini alpskega smučanja, ki sta tako kot francoski as Cyprien Sarrazin hudo padla na treningu smuka v Bormiu, sta že končala sezono. Švicar si je poškodoval obe koleni, Italijan pa zlomil nogo.

Kot so sporočili s švicarske zveze, so preiskave v Zürichu pokazale, da si je Joshua Mettler pri padcu strgal sprednjo križno vez, medialno kolateralno vez in medialni meniskus v obeh kolenih. Italijan Pietro Zazzi si je zlomil golenico in fibulo desne noge.

Švicarji so tudi potrdili, da je svojo kariero pri 25 letih končal Yannick Chabloz, nekdaj njihov velik up, dobitnik kolajne z mladinskega svetovnega prvenstva. Smukač je Švico še zastopal na olimpijskih igrah v Pekingu, pred dvema letoma pa si je prav v Bormiu pri padcu poškodoval hrbet, od poškodbe pa si ni opomogel.

Švicarska reprezentanca ima letos veliko zdravstvenih težav. Niels Hintermann ne tekmuje zaradi zdravljenja raka, Urs Kryenbühl je zaradi poškodbe kolena že končal sezono, Arnaud Boisset je hudo padel v Beaver Creeku in tudi počiva, toda težave se v rezultatih ne odražajo. Na vseh treh smukih sezone so zabeležili dvojno zmago, v Beaver Creeku je zmagal Justin Murisier pred Marcom Odermattom, v Val Gardeni Odermatt pred Franjom Von Allmenom, v Bormiu pa Alexis Monney pred Von Almenom. V smukaškem seštevku svetovnega pokala so na prvih štirih mestih, peti je nato Slovenec Miha Hrobat.