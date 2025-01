Zdravnik o stanju nesrečnega Francoza: Ne vem, če bo še smučal

Spomnimo, Sarrazin je na drugem treningu smuka v italijanskem Bormiu, ki je bil 27. decembra, doživel hudo nesrečo. Na sloviti progi Stelvio je z veliko hitrostjo padel na hrbet in glavo, nato pa priletel v zaščitno mrežo. Po nesreči so ga s helikopterjem prepeljali v Sondal, na operativnem posegu pa so mu odstranili hematom in zmanjšali krvavitev v lobanji. Več dni je nato preživel na intenzivni negi, nato pa se je njegovo stanje toliko izboljšalo, da so ga lahko premestili v bolnišnico v Lyonu na oddelek za nevrokirurgijo. "Zelo mu je odleglo," je ob vrnitvi v Francijo o nesrečnem Sarrazinu dejal Bulle.

Foto: Guliverimage

Ta je nato pojasnil, kako hude so Sarrazinove poškodbe in kako težka bo pot nazaj za francoskega smučarja. Na vprašanje o morebitni vrnitvi Sarrazina v svetovni pokal je Bulle dejal: "Tukaj ne govorimo o operaciji kolena, ampak o nečem še veliko bolj resnem, o stanju njegove glave. Ne vem, ali bo Cyprien spet smučal. V vsakem primeru mu bomo stali ob strani in naredili vse, da se vrne," je dejal zdravnik francoskega reprezentance, ki bo spremljal potek rehabilitacije 30-letnega smučarja.

Po besedah ​​Bulleja se Sarrazin spominja padca v Bormiu, kjer je med vožnjo izgubil nadzor nad smučmi in nato močno udaril z glavo na poledenelo progo. "Še vedno težko drži dlje časa odprte oči. Pogosto vidi dvojno, njegovi očesni refleksi so še vedno moteni," je pojasnil zdravnik ekipe. "To so sicer stvari, ki so po takšni nesreči normalne in se bodo še naprej izboljševale. Sarrazin se mora prav tako znova usposobiti za vsakodnevne dejavnosti, kot so pokončno sedenje, hoja ali prehranjevanje," je še dodal Bulle, ki je prepričan, da bo francoski smučar v popolnosti okreval.

Konec sezone za Švicarja

Sarrazin pa ni bil edini smučarski zvezdnik, ki se je huje poškodoval pri padcu v Bormiu. Tekmovanje v Italiji ostaja boleč spomin tudi za Švicarja Gina Caviezla. 32-letnik je med superveleslalomom grdo padel in nato nekaj minut ležal na snegu. "Zadnjih nekaj dni je bilo zelo težkih, bolečih in čustveno intenzivnih. Hvala za lepa sporočila, želje in podporo, vrnil se bom močnejši," je Caviezel objavil na Instagramu ob fotografiji na berglah v snegu. Natančna diagnoza glede njegove poškodbe kolena še ni znana, je pa že jasno, da v tej sezoni ne bo več nastopil na tekmah.

Preberite še: