Norris: Na dirkah smo boljši, a mimo Maxa bo težko priti

Ob 15. uri je štart zadnje letošnje dirke formule ena v Evropi, a šele 16. od 24. To je velika nagrada Italije na legendarnem dirkališču v Monzi. Na hitri stezi so razlike med dirkalniki zelo majhne, zato se zdi razplet negotov. A ker pričakujejo en sam postanek v boksih, morda Max Verstappen zadrži prvo mesto, ki si ga je pridirkal na sobotnih kvalifikacijah. Dogajanje bomo na Sportalu spremljali v živo.

Ob 15. uri za svojo 66. zmago v formuli ena, a šele tretjo letos, dirka Max Verstappen (Red Bull). Spomladi je dobil VN Japonske in VN Emilije Romanje. Na prejšnjih osmih dirkah pa je bil samo dvakrat na zmagovalnem balkonu. Na sobotnih kvalifikacijah je bil 77 tisočink hitrejši od Landa Norrisa (McLaren). Vodilni v skupnem seštevku sezone Oscar Piastri (McLaren) pa si je pridirkal tretji štartni položaj. Na hitri stezi v Monzi z dolgimi ravninami McLarnov dirkalnik ni v premoči, kot je bil na prejšnjih dirkah. "Na dirkah smo boljši, a mimo Maxa bo težko priti. Bomo videli." Pa še na štartu bo na umazani notranji liniji.

Štartna vrsta na VN Italije v Monzi:

Leclerc: Razočaran, a ne presenečen

Charles Leclerc je bil na kvalifikacijah četrti. Foto: Reuters Že tako pa Norris ni najboljši, kar se tiče speljevanja s štartne vrste. Tako bi ga lahko prehitel tudi Piastri. "Ne pričakujem ničesar čarobnega. Za mano sta tudi Ferrarija." Pravzaprav je za njim en sam Ferrari, Charles Leclerc, saj se je moral Lewis Hamilton zaradi kazni s prejšnje dirke pomakniti s petega na deseto štartno mesto. Domača ekipa se je po prostih treningih zdela konkurenčna za zmago, kvalifikacije pa so jih prizemljile. "Vedeli smo, da imata McLaren in Red Bull nekaj več v sebi, kot so kazali na treningih. Razočaran sem, a ne presenečen," je po kvalifikacijah dejal Leclerc.

Skupni seštevek pred VN Italije (15/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 309 točk

2. Lando Norris (McLaren) 275

3. Max Verstappen (Red Bull) 205

4. George Russell (Mercedes) 184

5. Charles Leclerc (Ferrari) 151

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8. Alex Albon (Williams) 64



1. McLaren Mercedes 584 točk

2. Ferrari 260

3. Mercedes 248

4. Red Bull Racing Honda 214

5. Williams Mercedes 80

6. Aston Martin Mercedes 62