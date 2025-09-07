Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

MXGP Turčije

Gajser v prvi vožnji četrti, bitka za prvaka se zaostruje

Tim Gajser Honda Turčija | Tim Gajser je bil na sobotni kvalifikacijski vožnji četrti. Zategnilo mu je roke. | Foto Honda Racing/ShotbyBavo

Tim Gajser je bil na sobotni kvalifikacijski vožnji četrti. Zategnilo mu je roke.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Afyonkarahisar v Turčiji gosti 18. veliko nagrado v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu. Prvo vožnjo v močnejšem razredu MXGP je dobil Lucas Coenen. Tim Gajser je bil četrti, sredi vožnje je spustil ritem dirkanja, očitno mu je znova zategnilo roke. Jan Pancar je bil deveti. Druga vožnja sledi ob 16.10.

Tim Gajser Honda Turčija
Sportal Gajserju znova ponagajal "največji sovražnik"

Prva vožnja Lucasu Coenenu, Gajser četrti

Tim Gajser | Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo S štartne rampe je v prvi vožnji najbolje potegnil petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Honda), a bil preširok v prvem zavoju in prehitela sta ga Lucas Coenen in Jeffrey Herlings (oba KTM). Vodilni na prvenstvu MXGP Romain Febvre (Kawasaki) se je v uvodnih krogih vozil na četrtem mestu. Dobro je štartal tudi drugi Slovenec v elitnem razredu Jan Pancar (TEM JPS253), ob koncu prvega kroga je bil sedmi, a obkrožen z vozniki na tovarniških motorjih. Zdrsnil je na deveto mesto. 

Po 15 minutah je Gajser nekoliko upočasnil ritem in prehitel ga je Febvre. Morda so mu kot na sobotni kvalifikacijski vožnji ponagajale roke (t. i. "arm pump"). Sicer se do konca vožnje ni veliko dogajalo, le Ruben Fernandez (Honda) je pridobil nekaj mest in končal na petem. Vožnjo je Coenen dobil pet sekund pred Herlingsom in osem pred Febvrom. Mladi Belgijec je torej zaostanek v prvenstvu zmanjšal za pet točk. Gajser je na četrtem mestu zastal 18 sekund, Pancar pa na devetem minuto. Za njim je zaostalo pet tovarniških voznikov.

MXGP Turčije, 1. vožnja:

1. Lucas Coenen (KTM)
2. Jeffrey Herlings (KTM)
3. Romain Febvre (Kawasaki)
4. Tim Gajser (Honda)
5. Ruben Fernandez (Honda)
6. Maxime Renaux (Yamaha)
7. Pauls Jonass (Kawasaki)
8. Calvin Vlaanderen (Yamaha)
9. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)
10. Mattia Guadagnini (Ducati)

MXGP, skupni seštevek po prvi vožnji (17/20):

1. Romain Febvre (Kawasaki) 863 točk
2. Lucas Coenen (KTM) 839
3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 626
4. Ruben Fernandez (Honda) 541
5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 514
6. Jeffrey Herlings (KTM) 497
...
9. Tim Gajser (Honda) 393 
11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 290 

V MX2 najhitrejši Sacha Coenen

V šibkejšem razredu MX2 je prvo vožnji dobil Sacha Coenen (KTM), ki je že ves konec tedna najhitrejši. Drugi je bil branilec naslova Kay de Wolf (Husqvarna), tretji pa vodilni na prvenstvu Simon Längenfelder (KTM). Nemec ima v skupnem seštevku sezone samo še devet točk prednosti pred Nizozemcem. Odločilna druga vožnja sledi ob 15.10. 

