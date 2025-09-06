Kvalifikacijsko vožnjo na 18. veliki nagradi letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu je v Turčiji v razredu MXGP dobil Lucas Coenen, drugi je bil Jeffrey Herlings, tretji pa Romain Febvre, vodilni v skupnem seštevku. Slovenska voznika sta zasedla Tima Gajser četrto in Jan Pancar 10. mesto. V nedeljo bo dirka uro prej kot običajno, v MXGP ob 13.15 in 16.10.

Zdi se, da bo vse do zadnje dirke sezone napet dvoboj za svetovnega prvaka v motokrosu. In to v obeh razredih. V močnejšem MXGP ima Romain Febvre (Kawasaki) 29 točk prednosti pred Lucasom Coenenom (KTM). Novinec iz Belgije je dobil sobotne kvalifikacije v Turčiji, francoski veteran pa je bil tretji. Vmes se je uvrstil še Coenenov ekipni kolega Jeffrey Herlings.

Po štartu je bil tretji sicer Tim Gajser (Honda), a ga je Febvre pozneje prehitel. Voznika na motorju znamke KTM sta bila razred zase, na koncu skoraj 20 sekund pred Febvrom in Gajserjem. Manj kot dva tedna po izpahu palca dobro dirka drugi Slovenec v MXGP, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je kvalifikacije končal s točko, na 10. mestu je zaostal 48 sekund.

Gajser ni bil konkurenčen najboljšima dvema ker mu je znova zategnilo roke, kar je sicer ob vračanju po dolgotrajni odsotnosti pogost pojav. Zaradi poškodbe rame je manjkal kar devet dirk. "'Arm pump' je trenutno moj največji sovražnik. Korak po korak," je sporočil iz Turčije. Pred začetkom tega dirkaškega konca tedna se je želel boriti za zmago.

MXGP Turčije, kvalifikacijska vožnja:



1. Lucas Coenen (KTM)

2. Jeffrey Herlings (KTM)

3. Romain Febvre (Kawasaki)

4. Tim Gajser (Honda)

5. Maxime Renaux (Yamaha)

6. Pauls Jonaas (Kawasaki)

…

10. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (17/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 843 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 814

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 617

4. Ruben Fernandez (Honda) 525

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 500

6. Jeffrey Herlings (KTM) 475

...

9. Tim Gajser (Honda) 375

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 278

V šibkejšem razredu MX2 je kvalifikacijsko vožnjo dobil Sacha Coenen (KTM). Aktualni prvak Kay de Wolf (Husqvarna) je bil drugi, vodilni v prvenstvu Simon Längenfelder (KTM) pa šele šesti. Nemec ima tako pred Nizozemcem samo še 11 točk prednosti.

V MX2 se glavni vožnji v nedeljo začneta ob 12.15 in 15.10, v elitnem razredu MXGP pa ob 13.15 in 16.10, torej uro prej kot običajno.