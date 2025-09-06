Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
6. 9. 2025,
17.40

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
motokros MXGP Honda Kawasaki KTM Jeffrey Herlings Romain Febvre Lucas Coenen Jan Pancar Tim Gajser Tim Gajser

Sobota, 6. 9. 2025, 17.40

2 minuti

MXGP Turčije, kvalifikacije

Dvojec na motorju KTM premočan za Febvra in Gajserja

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Tim Gajser Švedska Honda | Tim Gajser je kvalifikacijsko vožnjo v Turčiji končal na četrtem mestu. | Foto Honda Racing/ShotbyBavo

Tim Gajser je kvalifikacijsko vožnjo v Turčiji končal na četrtem mestu.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Kvalifikacijsko vožnjo na 18. veliki nagradi letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu je v Turčiji v razredu MXGP dobil Lucas Coenen, drugi je bil Jeffrey Herlings, tretji pa Romain Febvre, vodilni v skupnem seštevku. Slovenska voznika sta zasedla Tima Gajser četrto in Jan Pancar 10. mesto. V nedeljo bo dirka uro prej kot običajno, v MXGP ob 13.15 in 16.10.

Tim Gajser Arnhem Honda
Sportal Gajser gre na zmago in lahko začini dvoboj za prvaka

Zdi se, da bo vse do zadnje dirke sezone napet dvoboj za svetovnega prvaka v motokrosu. In to v obeh razredih. V močnejšem MXGP ima Romain Febvre (Kawasaki) 29 točk prednosti pred Lucasom Coenenom (KTM). Novinec iz Belgije je dobil sobotne kvalifikacije v Turčiji, francoski veteran pa je bil tretji. Vmes se je uvrstil še Coenenov ekipni kolega Jeffrey Herlings.

Po štartu je bil tretji sicer Tim Gajser (Honda), a ga je Febvre pozneje prehitel. Voznika na motorju znamke KTM sta bila razred zase, na koncu skoraj 20 sekund pred Febvrom in Gajserjem. Manj kot dva tedna po izpahu palca dobro dirka drugi Slovenec v MXGP, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je kvalifikacije končal s točko, na 10. mestu je zaostal 48 sekund.

Gajser ni bil konkurenčen najboljšima dvema ker mu je znova zategnilo roke, kar je sicer ob vračanju po dolgotrajni odsotnosti pogost pojav. Zaradi poškodbe rame je manjkal kar devet dirk. "'Arm pump' je trenutno moj največji sovražnik. Korak po korak," je sporočil iz Turčije. Pred začetkom tega dirkaškega konca tedna se je želel boriti za zmago.

MXGP Turčije, kvalifikacijska vožnja:

1. Lucas Coenen (KTM)
2. Jeffrey Herlings (KTM)
3. Romain Febvre (Kawasaki)
4. Tim Gajser (Honda)
5. Maxime Renaux (Yamaha)
6. Pauls Jonaas (Kawasaki)

10. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (17/20):

1. Romain Febvre (Kawasaki) 843 točk
2. Lucas Coenen (KTM) 814
3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 617
4. Ruben Fernandez (Honda) 525
5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 500
6. Jeffrey Herlings (KTM) 475
...
9. Tim Gajser (Honda) 375 
11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 278 

V šibkejšem razredu MX2 je kvalifikacijsko vožnjo dobil Sacha Coenen (KTM). Aktualni prvak Kay de Wolf (Husqvarna) je bil drugi, vodilni v prvenstvu Simon Längenfelder (KTM) pa šele šesti. Nemec ima tako pred Nizozemcem samo še 11 točk prednosti.

V MX2 se glavni vožnji v nedeljo začneta ob 12.15 in 15.10, v elitnem razredu MXGP pa ob 13.15 in 16.10, torej uro prej kot običajno.

MXON Jaka Peklaj
Sportal Ob Gajserju in Pancarju znan še tretji član ekipe za pokal narodov
Jan Pancar Tim Gajser Trentino
Sportal Jan Pancar: S prstom je boljše, je pa še vedno boleč
Tim Gajser Arnhem Honda
Sportal Herlingsu 110. zmaga, Gajser točko za stopničkami, Pancar odstopil
motokros MXGP Honda Kawasaki KTM Jeffrey Herlings Romain Febvre Lucas Coenen Jan Pancar Tim Gajser Tim Gajser
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.