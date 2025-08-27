Jan Pancar: S prstom je boljše, je pa še vedno boleč

Življenje ni vedno pošteno, si misli Jan Pancar. Slovenski motokrosist z družinsko ekipo je poleti začel dosegati najboljše rezultate doslej v svetovnem prvenstvu MXGP, nakar je na prvi pogled nedolžen padec vodil v izpah prsta in okrušeno koščico v njem, zaradi česar je v nedeljo na VN Nizozemske odstopil in ostal brez točk. S prstom je štiri dni pozneje že bolje, vseeno pa ne more vedeti, ali bo naslednji konec tedna lahko vozil na najvišji ravni.

Oba slovenska motokrosista, ki tekmujeta na najvišji ravni, v svetovnem prvenstvu MXGP, sta letos izkusila, kako krut je lahko ta šport. Tim Gajser (Honda) je težjo poškodbo (izpah rame) utrpel po treh zmagah na uvodnih petih dirkah, ko se je zdelo, da ima odprto pot do šeste svetovne lovorike. Zdaj je sicer lažjo poškodbo doživel še Jan Pancar (TEM JP253 KTM), a ravno po treh dirkah, ko se je vozil tik pod svetovnim vrhom – z netovarniškim motorjem. "Tako je življenje. Včasih se zgodi tako. Gremo naprej," je v pogovoru za Sportal dejal Pancar. Zdel se je slabe volje, a mu volje za okrevanje ne manjka.

"Bolečina je bila tako velika, da dirke nisem mogel odpeljati"

Jan Pancar Foto: Daniel Novakovič/STA Nesrečen dogodek se je zgodil v soboto na prvem treningu na Nizozemskem. "Padec niti ni bil velik, a sem očitno nekam ujel prst. In mi ga je izpahnilo, pa še eno majhno koščico okrušilo. Potem mi je močno zateklo. Bolečina je bila tako velika, da dirke nisem mogel odpeljati." Na kvalifikacijski vožnji je prišel v cilj, bil je 26., nato pa je v nedeljo sredi prve z dvema krogoma zaostanka odstopil. Prst so mu oskrbeli v mobilnem zdravniškem centru na prizorišču. "Zdravnik je rekel, da ni nič nevarnega ali da bi lahko kaj dodatno poškodoval, če bom vozil. Da bo pa bolečina velika. Poskusil sem dirkati, a ni imelo smisla, da vozim v takih bolečinah za 30. mesto."

Dvakrat dnevno na terapiji, kdaj se vrača na motor?

"Doma nisem šel več k zdravniku, hodim pa zdaj dvakrat dnevno na fizioterapijo." Časa za pravi počitek pa zdaj pravzaprav nima. Ta konec tedna bi moral odpeljati peto dirko italijanskega prvenstva. "Cilj je, da grem. S prstom je boljše, je pa še vedno boleč. Na motorju ta teden ne bom treniral. Včeraj sem bil na kolesu." Nato ga čakajo trije konci tedna z dirkami svetovnega prvenstva in 28. septembra še finale italijanskega prvenstva, v katerem se z Isakom Giftingom (Yamaha) bori za naslov prvaka. Oba sta letos dosegla po dve zmagi. "Rad bi bil prvak, a bomo videli, kako bo. Če bo bolečina prevelika, ne bom šel čez sebe."

"Še sebe sem malo presenetil"

Jan Pancar Foto: Daniel Novakovič/STA Na prejšnjih treh dirkah je dokazal, da spada med najboljše. Vse je navdušil predvsem v drugi vožnji velike nagrade Belgije. Lommel velja za najtežjo progo, v mivki pa Dolenjec še ni najboljši. Pa je bil vseeno šesti. "Še sebe sem malo presenetil. Res sem napredoval, dodelal tehniko na mivki. In v drugi vožnji sem res dobil pravi ritem, kako voziti v jamah, skakati. In bil sem konkurenčen najboljšim, kar je super za mivko in zame."

Pred tem je bil tretji v prvi vožnji na Češkem in zatem šesti v drugi vožnji na Švedskem. Kar je treba še enkrat poudariti: z netovarniškim motorjem in z zasebno družinsko ekipo. Manjka mu samo še to, da v obeh vožnjah odpelje vrhunsko. "Zdaj sem bil v res dobri formi. Tudi štarte sem imel dosti boljše, kar je najbolj pripomoglo, da so tudi rezultati boljši. Na začetku sezone sem imel težave s štarti. V tako izenačeni konkurenci je nemogoče biti peti, če boš po štartu šele 15. Vse se mi je začelo sestavljati." Pravi, da je nekoliko spremenil samo tehniko štarta. "Drugačen je položaj sedenja, položaj telesa. Malo tudi, kako spustiti sklopko. Vse to doprinese k temu, kako motor potegne z rampe."

Enajsto mesto v skupnem seštevku je ogroženo

Bil je blizu tako želene prve deseterice v skupnem seštevku. Po Arnhemu je sicer ostal 11., a se je ob dveh točkovnih ničlah njegov zaostanek za Jeremyjem Seewerjem (Ducati) povišal na 69 točk, prednost pred Brianom Bogersem (Fantic), Benom Watsonom (Beta) in Jagom Geertsom (Yamaha), tremi tovarniškimi vozniki, pa zmanjšala na vsega tri, šest oziroma 17 točk. "Imel sem že nekaj prednosti, a sem jo zdaj izgubil. Upam, da mi bo uspelo. S prstom je vsak dan boljše in upam, da bo čez teden in pol tako dobro – brez bolečin gotovo še ne bo –, da bom imel vsaj moč, da lahko držim krmilo. To je bila zdaj največja težava, da s prstom nisem mogel držati krmila. Če bom lahko, potem bi se moral normalno boriti."

MXGP, skupni seštevek pred zadnjimi tremi dirkami (17/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 835 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 804

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 617

4. Ruben Fernandez (Honda) 523

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 497

6. Jeffrey Herlings (KTM) 466

7. Andrea Bonacorsi (Fantic) 461

8. Maxime Renaux (Yamaha) 447

9. Tim Gajser (Honda) 368

10. Jeremy Seewer (Ducati) 346

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 277

12. Brian Bogers (Fantic) 274

13. Ben Watson (Beta) 271

14. Jago Geerts (Yamaha) 260

"Večina ekip je že zasedenih"

Z očetom Igorjem Pancarjem delata velike stvari. Foto: Matej Podgoršek To je Pancarjeva druga sezona v elitnem razredu MXGP, s katero je zagotovo nase opozoril tovarniške ekipe oziroma velike tuje ekipe, a kot je razbrati iz njegovih besed, bo vseeno težko dobil priložnost v eni od teh v sezoni 2026. "Nekaj pogovorov je bilo. Ne vem še nič točno. Je pa kar težko. Veliko je dobrih voznikov. Večina ekip je že zasedenih." Dodatno sta dirkaško tržnico zapletla najuspešnejša voznika zadnjega desetletja, Gajser in Jeffrey Herlings (KTM), ki naj bi po vročih govoricah oba menjala ekipo.