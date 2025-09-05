Na svetovnem prvenstvu v motokrosu so na sporedu še zadnje tri dirke, v Turčiji, na Kitajskem in v Avstraliji se bosta ta in naslednja dva konca tedna Romain Febvre in Lucas Coenen udarila za naslov prvaka. V bitko se bo zagotovo vmešal tudi Tim Gajser, ki si želi sezono skleniti vsaj še s kakšno zmago, potem ko sta mu poškodba in odsotnost z devetih dirk vzela možnosti za šesti svetovni naslov.

Tim Gajser se je po vrnitvi v karavano po devetih izpuščenih dirkah zaradi poškodbe in operacije rame na zadnji dirki na Nizozemskem že kosal s tekmeci in bil četrti, le malo mu je zmanjkalo do stopničk. Skupno je v seštevku sezone kljub dolgi odsotnosti še vedno med deseterico, pred Turčijo se je za eno mesto še povzpel in je zdaj deveti s 368 točkami.

"Vrnitev po poškodbi je bila uspešna. Na obeh dirkah po vrnitvi sem že imel pravo hitrost, zdaj pa je čas še za kakšno zmago. V Turčiji mi je šlo v preteklosti že zelo dobro, proga mi ustreza, zdaj je le na meni, da grem na dirko in odpeljem, kot znam. Zadnje tri preizkušnje v sezoni bodo vsekakor zanimive, čaka nas veliko potovanj in potem še finale na novem terenu v Avstraliji. Rad bi užival," je napovedal Gajser. Slovenski zvezdnik motokrosa bi si lahko na progi v Afyonkarahisarju privozil tudi darilo za 29. rojstni dan, ki ga bo praznoval dan po dirki.

Jan Pancar Foto: Matej Podgoršek Jan Pancar je imel na prejšnji dirki na Nizozemskem težave s poškodbo; nastopil je le v prvi vožnji, v drugi pa ne. Izpahnil si je levi palec ter poškodoval eno od koščic v palcu, si nato vzel nekaj dni za fizioterapije, a že minulo nedeljo znova dirkal na italijanskem prvenstvu, kjer pa mu je v obeh vožnjah zagodel motor. Pancar je sicer v seštevku prvenstva MXGP na 11. mestu z 277 točkami.

V ospredju zanimanja bo v Turčiji boj za naslov svetovnega prvaka. V njem sta, ker je do konca sezone možno osvojiti še 180 točk, le še francoski veteran Romain Febvre (Kawasaki), ki ima 835 točk, ter belgijski novinec Lucas Coenen (KTM) z 834. Coenen je na Nizozemskem osvojil drugo mesto za domačinom Jeffreyjem Herlingsom (KTM) in za deset točk zmanjšal zaostanek za Francozom, ki je v Arnhemu ostal tudi za Gajserjem.

Kvalifikacije za VN Turčije bodo v razredu MXGP v soboto ob 16.45, prva vožnja v elitnem razredu v nedeljo ob 13.15, druga pa ob 16.10, torej uro prej, kot smo vajeni.

MXGP, skupni seštevek (17/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 835 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 804

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 617

4. Ruben Fernandez (Honda) 523

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 497

6. Jeffrey Herlings (KTM) 466

7. Andrea Bonacorsi (Fantic) 461

8. Maxime Renaux (Yamaha) 447

9. Tim Gajser (Honda) 368

10. Jeremy Seewer (Ducati) 346

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 277