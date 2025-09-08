Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
17.02

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 17.02

27 minut

Nesreča na slovenski gorsko-hitrostni dirki, en gledalec huje poškodovan #video

P. P.

Na gorsko-hitrostni dirki Hillclimb 2025 na Hrušici je pretekli konec tedna voznik enega od dirkalnikov zdrsnil z vozišča in trčil v gledalce. Trije gledalci so ob tem utrpeli poškodbe, eden hujše. Z reševalnim vozilom so jih prepeljali v jeseniško bolnišnico, poroča portal 24ur.com.

Kot so za portal potrdili na Policijski upravi Kranj, so bili jeseniški policisti v soboto obveščeni, da se je na javni prireditvi zgodila nesreča. Po do zdaj zbranih informacijah je eden od nastopajočih voznikov na prireditvi zapeljal s ceste v obcestno varnostno ograjo in nato po pobočju navzdol.

Portal 24ur.com poroča, da voznik dirkalnika ni bil poškodovan, v nesreči pa so poškodbe utrpeli trije gledalci. "Dvema osebama, ki sta bili lažje telesno poškodovani, in eni, ki je bila huje poškodovana, je na kraju pomoč nudilo zdravstveno osebje, nato pa so jih z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice," so za 24ur.com sporočili s kranjske policijske uprave.

Zveza za avtošport AŠSLO je sicer svojim licenciranim tekmovalcem prepovedala nastop na preizkušnji Hillclimb 2025, ker ta po varnostnih standardih nima nič skupnega s pravimi gorskohitrostnimi dirkami.

