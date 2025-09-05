Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Švedska nogometna reprezentanca Ljubljana slovenska nogometna reprezentanca kvalifikacije za SP 2026

Švedski navijači v središču Ljubljane

Norišnica v Ljubljani, Švedi preplavili prestolnico, vse je v rumenem! #video

Švedski ljubitelji nogometa so v Ljubljano prihrumeli v velikem številu.

Švedski ljubitelji nogometa so v Ljubljano prihrumeli v velikem številu.

Foto: R. P.

Bolj se bliža začetek kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo 2026 med Slovenijo in Švedske (20.45 v Stožicah), vse več je v središču Ljubljane navijačev v rumenem. Ti so iz ure v uro bolj glasni, tako da se ta petek zvečer, ko se bodo odpravili na razprodan stadion Stožice, obeta imenitno vzdušje.

Skandinavci so preplavili slovensko prestolnico. Ni malo takih, ki so tu že nekaj dni. Skupaj jih je prišlo več kot tisoč, nekateri švedski mediji omenjajo celo številko 1.500. Večina bo nastanjena na stadionu na tribuni, namenjeni striktno gostujočim navijačem, nekateri pa se bodo pomešali in zlili v preostalo večino občinstva, ki bo danes stiskala pesti za Kekove bojevnike.

Kako so Švedi uživali tudi na ladjici na Ljubljanici:

Švedi so prepričani, da bi lahko njihovi ljubljenci z največjima zvezdnikoma Alexandrom Isakom in Viktorjem Gyökeresom na čelu podobno kot leta 2022 osvojili Stožice. Takrat so zmagali z 2:0.

Središče Ljubljane v rumenem:

Pred današnjo tekmo uživajo v poletnem soncu, hladnem pivu in preostali gostinski ponudbi, ki jo najdejo na sončni strani Alp po njim še kako sprejemljivih cenah.

Grla švedskih navijačev so že ogreta:

Iz ure in ure so glasnejši. V prepoznavnih in enotnih rumenih dresih pohajkujejo po središču Ljubljane, se selijo po gostinskih lokalih in odkrivajo turistične znamenitosti, med njimi ne manjka niti Švedov z vikinškimi čeladami. Vikingi so bili znani osvajalci, tokrat pa se bodo v vlogi osvajalcev preizkusili švedski nogometaši. Kakšen bo odgovor Kekove čete? Odgovor bo znan pozno zvečer, ko se bo končalo uvodno dejanje kvalifikacij za SP 2026.

