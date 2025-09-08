Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Medex predstavlja novo linijo GUMMMIES – funkcionalni sadni bonboni za velike in male

Foto Medex

Foto: Medex

Ko življenje teče na 50 %, ko zmanjka fokusa in energije ter prevlada stres ali ko naši najmlajši potrebujejo dodatno pomoč in odpornost, zdaj obstaja slastna rešitev, ki pripelje nazaj na vaših 100 %. Medex predstavlja novo linijo GUMMMIES, funkcionalne sadne bombone, ki so skoraj samo sadje, skoraj bombon, a 100-% tisto, kar potrebujemo v resničnem vsakdanu.

Do 96 % sadja za 100-% učinek

GUMMMIES združujejo funkcionalne učinkovine in sadje v inovativni obliki prehranskega dopolnila za zabavno, okusno in naravno podporo otrokom in odraslim. So praktična izbira za vsak dan, ko potrebujemo več energije, več sprostitve ali pa le dodatno podporo imunskemu sistemu in trebuščkom svojih najmlajših. Vsak izdelek ima svojo funkcijo, svoj značaj in svoj »mmm« učinek, skupaj pa tvorijo linijo, ki odgovarja na različne potrebe sodobnega vsakdana.

  • Guarana Energy – Naravni val kofeina za fokus in dolgotrajno energijo.
  • Relaxing Ashwagandha – Naravna podpora pri stresu, napetosti in boljšem spancu.
  • Multi + Immune Junior – Za odpornost malih superjunakov, ki vsak dan rešujejo svet.
  • Berrybiotic Junior – Z vlakninami in bakterijsko kulturo za zadovoljne otroške trebuščke.

Foto: Medex

Bomboni, narejeni iz svežega sadja

Medex GUMMMIES so izdelani iz svežega sadja, ki je koncentrirano in posušeno pri nizkih temperaturah, da ohrani naravne hranilne snovi. V vsakem grižljaju združujejo do 96 % sadja z dodanimi funkcionalnimi sestavinami – vitamini, minerali, vlakninami ali rastlinskimi izvlečki. Brez dodanega sladkorja, brez sladil, umetnih barvil, arom in konzervansov ter brez želatine so primerni tudi za vegane. So sadnega okusa, naravno sladki, polni vlaknin in ustvarjeni tako, da jih imajo radi odrasli in otroci.

Z novimi sadnimi junaki Medex znova dokazuje, da je lahko prehransko dopolnilo sodobno, okusno in zabavno, hkrati pa učinkovito in popolnoma naravno.

Kako do tistih pravih 100 % poiščite na https://www.medex.si/zdravje/funkcionalni-sadni-bonboni.html ali v Medexovi trgovinici na Miklošičevi 30 v Ljubljani.

Naročnik oglasnega sporočila je MEDEX TRADE D. o. o. 

