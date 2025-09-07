Selitev premožnih: kaj se dogaja pri naših sosedih?

Italija, nekoč priljubljena destinacija slavnih, zdaj privablja nov val izjemno premožnih posameznikov. Privlači jih milanski finančni svet, mondena središča, luksuzni življenjski slog in predvsem ugoden davčni sistem. Medtem ko mnoge evropske države poostrujejo pravila za bogate, se Italija ponaša z davčnim režimom, ki je do zelo premožnih posameznikov izjemno prijazen. Samo letos naj bi se k našim zahodnim sosedom preselilo kar 3.600 super bogatih posameznikov.

Glavni razlog za selitev številnih superbogatašev v Italijo je posebna davčna shema, ki so jo uvedli leta 2017. Ta omogoča, da novi davčni rezidenti plačujejo pavšalni davek na tuj dohodek – in to ne glede na njegovo višino. Sprva je ta znašal sto tisoč evrov na leto, od leta 2024 pa se je podvojil na dvesto tisoč evrov.

Znana milanska nakupovalna galerija Vittorio Emanuele II. Foto: Gulliverimage Višji pavšalni davek super bogatašev ni odvrnil od Italije. Nasprotno, predvsem Milano doživlja razcvet, saj številni finančniki, podjetniki in športni magnati vidijo priložnost, da izkusijo italijansko "dolce vito" in hkrati državi plačajo precej manj davkov.

"To so izjemno premožni posamezniki, ki zaslužijo bistveno več kot preostali, zato zanje desto tisoč evrov letnega davka ne pomeni veliko," je za CNBC povedal Matteo Pella, višji posrednik v nepremičninski agenciji Berkshire Hathaway HomeService. "To je tako, kot bi nekomu rekli, da se bo kava z danes na jutri z dveh podražila na štiri evre. Zaradi tega verjetno ne bo nehal piti kave," je ponazoril.

Italija od ključnih destinacij za super bogate

Italija je letos postala ena glavnih destinacij za selitev bogatih v Evropi, kažejo podatki podjetja Henley&Partners, ki trži sheme za pridobitev državljanstva in prebivališča na podlagi investicij.

Čeprav je Financial Times pred časom opozoril, da so številke o migracijah milijonarjev verjetno prenapihnjene, so italijanski mediji v zadnjih mesecih pogosto poročali o tem, da se je na Apeninski polotok preselilo več znanih osebnosti. Med njimi sta najbogatejši Egipčan in solastnik nogometnega kluba Aston Villa Nassef Sawiris ter podpredsednik Goldman Sachsa Richard Gnodde.

Po ocenah Henley & Partners bi lahko skupno število novih premožnih priseljencev v Italijo letos doseglo kar 3.600.

Prej industrijska lokomotiva, zdaj raj za bogataše

Italija je sistem pavšalne obdavčitve dohodka zelo premožnih posameznikov uvedla leta 2017 kot del širšega prizadevanja takratne levosredinske vlade za privabljanje tujih vlagateljev in spodbujanje domačih talentov k vrnitvi v državo po dolžniški krizi v evrskem območju.

Nekdaj industrijska prestolnica se spreminja v pribežališče super bogatih. Foto: Gulliverimage

To pa je sprožilo nov val podjetij, ki želijo zadovoljiti želje in pričakovanja super bogatih, zlasti v finančnem in modnem središču države, Milanu. Med njimi sta na novo odprt klub za premožne posameznike The Wilde in pred tem Casa Cipriani.

"Resnično smo takrat vedeli, da je pravi čas za vrnitev v Italijo," je za CNBC o odprtju novega hotela skupine leta 2022 v Milanu povedala Anna Cipriani, direktorica članstva pri Casa Cipriani Milano.

"Milano se je skozi leta zelo razvil," je dejala. "Prej je bil bolj znan po svojem industrijskem značaju in seveda modnih hišah, v zadnjih nekaj letih pa je mesto postalo vse bolj privlačno tudi za ustvarjalce, vlagatelje in mednarodne poslovneže."

Cene nepremičnin so podivjale

Vrnitev bogatih Italijanov in premožnih tujcev je povzročila porast cen nepremičnin na nekaterih najbolj zaželenih lokacijah v državi, od Toskane in italijanske riviere do mest, kot so Rim, Benetke in Firence. Vendar pa sta Milano in okoliški jezerski biseri pravi zmagovalci novega italijanskega razcveta.

Ikonična milanska stanovanjska stolpnica bosco verticale oziroma navpični gozd, kjer živi veliko premožnih posameznikov. Foto: Gulliverimage "Trenutno smo na rekordno visokih cenah," je dejal Pella, ki dela v pisarni Berkshire Hathaway HomeService ob jezeru Como. "V zadnjih petih letih smo beležili dvomestno rast cen. V prihodnjih letih lahko tukaj ob jezeru Como verjetno pričakujemo rast cen v višini tri do štiri odstotke letno."

Cene nepremičnin v Milanu so se od uvedbe pavšalne obdavčitve zelo premožnih leta 2017 zvišale za 49 odstotkov, medem ko so v preostalih večjih italijanskih mestih zrasle za 10,9 odstotka, je sporočila nepremičninska skupina Tecnocasa.

Globalno nepremičninsko svetovalno podjetje Knight Frank zdaj pričakuje, da bo nepremičninski trg v Milanu leta 2025 zabeležil nadaljnjo 3,5-odstotno rast cen.

Predvsem pri dražjih nepremičninah v mestu lahko tržna logika odpove. "Nepremičnino kupujejo na podlagi čustev. Seveda malo preračunajo, vendar so pripravljeni včasih plačati celo preveč, da bi si zagotovili neverjeten razgled ali edinstveno lokacijo," pravi Pella.

Številne države razmišljajo o višji obdavčitvi bogatih

V zadnjem desetletju se je število zelo premožnih posameznikov, ki so se zaradi ugodnejšega okolja preselili v tujino, po ocenah skoraj potrojilo in leta 2024 doseglo rekordno raven.

Zdi se, da se bo ta trend nadaljeval tudi v letih 2025 in 2026, saj se poglablja razkorak med državami, ki si prizadevajo privabiti izjemno bogate, in tistimi, ki se tudi z visokimi davki borijo proti neenakosti.

Med slednjimi je recimo Francija, ki razmišlja o širitvi davka na premoženje, medtem ko Švica snuje spremembe davka na dediščino.

Medtem je Združeno kraljestvo aprila letos odpravilo več kot 200 let star davčni režim, po katerem bogatim tujcem niso obdavčili dohodkov iz tujine. Temu je sledila selitev bogatih posameznikov iz Londona v druge evropske prestolnice, kot je ravno Milano.

Nizko davčno breme za bogate, država pa v dolgovih

Gradnja luksuznih nepremičnin težko dohiteva povpraševanje. Foto: Gulliverimage Selitev zelo premožnih posameznikov v Italijo je v državi seveda sprožil polemike o vplivu na širše gospodarstvo.

Nekateri so opozorili na vse večje neenakosti v premoženju in to, da je srednji sloj davčno zelo obremenjen, država pa se spopada z visokim javnim dolgom.

Kljub temu številna podjetja upajo, da bo priliv premožnih ustvaril nova delovna mesta v panogah, kot so finance in upravljanje zasebnega kapitala ter v gostinstvu in storitvah.

"To je kolo, ki se nenehno vrti. Ves čas se priseljujejo premožni, odpirajo se hoteli in restavracije, gradijo nova luksuzna stanovanja, kar privablja še več premožnih ljudi," je še dejala Cipriani iz zasebnega kluba Casa Cipriani Milano.