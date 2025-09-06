Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P.

Sobota,
6. 9. 2025,
16.53

Takšne bodo cene goriv, če vlada ne bo spremenila trošarin

Gorivo, bencin, dizel, Petrol | Se bo vlada tokrat odločila za znižanje trošarin?

Se bo vlada tokrat odločila za znižanje trošarin?

Foto: STA

Cene naftnih derivatov se bodo v torek, 9. septembra, zvišale. Po izračunih portala Moje Finance bo liter 95-oktanskega bencina dražji za približno en cent, dizel in kurilno olje pa bi se podražila za okoli dva centa.

Izračun velja, če vlada ne bo posegla v trošarine. Spomnimo, vlada je trošarine povišala ob zadnji uskladitvi cen, ko je bilo ob nižjih cenah nafte na trgu pričakovati pocenitev goriv.

Portal Moje FInance piše, da bo zanimivo spremljati, ali bo vlada ob višjih cenah nafte na trgih sedaj posegla po obratnem ukrepu in trošarine znižala, da bi ublažila podražitve za potrošnike.

