Izvrstni Slovenci s prepričljivo zmago v veliki finale

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je v polfinalu evropskega prvenstva v Polsat Plus Areni v poljski Gdynii z 91:79 premagala Belgijo in si tako že zagotovila najmanj srebrno odličje. Slovenci se bodo v nedeljskem finalu pomerili z boljšim iz para Francija - Grčija, so pa varovanci Petra Markovinoviča še edina neporažena ekipa na turnirju, saj so dobili vseh šest tekem do zdaj.

EP do 20 let, polfinale:

Mladi slovenski košarkarji so proti Belgiji vodili celo tekmo. Že prvo četrtino so dobili s 35:18, vodili so tudi z 29 točkami naskoka, a so se Belgijci v končnici nevarno približali. Dobri dve minuti in pred pol pred koncem so se Belgijci približali na 71:80 ter zatem še na 73:82, a so Slovenci uspešno odbili vse napade. Slovenci so na koncu slavili z 91:79.

Bili so prepričljivo boljši v skoku (39:26), z 20 točkami, od tega je zadel pet trojk iz osmih poskusov, je bil najbolj učinkovit Urban Klavžar, Matija Samar jih je dodal 19, Arne Osojnik pa 13. Pri Belgiji, ki je unovčila le 16 od 28 prostih metov, je Ayuba Bryant Jr. Dosegel 20 točk.

Urban Klavžar je dosegel 20 točk. Foto: FIBA

Slovenija na prvenstvu še ni doživela poraza. V predtekmovanju je premagala Litvo, Islandijo in Črno goro, v osmini finala Severno Makedonijo ter v četrtfinalu s 73:72 še Poljsko. Na drugi strani je Belgija v četrtfinalu z 78:68 premagala Češko, pred tem v osmini finala Islandijo. V skupinskem delu je bila boljša od Severne Makedonije in Turčije, visoko pa je klonila proti Španiji (45:81).

V drugem polfinalu se bosta pomerili Francija in Grčija. Finale bo na sporedu v nedeljo ob 20.30.

Slovenska reprezentanca do 20 let: Arne Osojnik, Vukašin Todorović, Jan Zemljič, Urban Klavžar, Matija Samar, Nal Belko, Luka Lampret, Domen Petrovič, Sergej Macura, Gašper Škorjanc, Filip Horvat, Gašper Kočevar. Selektor: Peter Markovinovič.

