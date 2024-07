Spektakel, kot ga v zgodovini še ni bilo

Slovesnost bo režiral gledališki režiser Thomas Jolly, ki je znan predvsem po svojem rock-opera muzikalu Starmania. Odprtje si je namesto na glavnem stadionu, kot je bila tradicija do sedaj, zamislil na in ob reki Seni, kar se sklada s sloganom dogodka Games Wide Open (Igre odprtih vrat). Ta ponazarja namen gostiteljev, da igre pripeljejo v osrčje francoske prestolnice.

Športniki na Seni tudi pred slovensko predsednico

Med 6000 in 7000 športnikov, ki predstavljajo 206 nacionalnih olimpijskih komitejev, bo z okoli 85 plovili preplulo šestkilometrski olimpijski pas na reki, ki se razteza od mostu Austerlitz do Eifflovega stolpa. Na odprtju pa bo prisotnih tudi okoli 120 voditeljev držav in članov kraljevih družin. Slovenijo bo zastopala predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se bo ob robu iger srečala še s slovaškim in portugalskim predsednikom, Petrom Pellegrinijem in Marcelom Rebelom de Souso, so sporočili iz urada predsednice.

Občinstvo si bo dogodek lahko ogledalo s posebej za to priložnost zgrajenih tribun, kjer so cene vstopnic segle vse do 2700 evrov, navdušenci pa bodo odprtje lahko spremljali tudi brezplačno z obrežij reke. Odlični sedeži bodo tudi za okni in na balkonih stanovanj s pogledom na Seno. Uvod v igre v Parizu bo prva slovesnost v zgodovini iger moderne dobe, kjer večini gledalcev ne bo treba plačati za ogled dogodka.

Organizatorji pričakujejo do pol milijona gledalcev v živo, medtem ko naj bi si slovesnost prek neposrednega televizijskega ali spletnega prenosa ogledalo v povprečju več sto milijonov ljudi.

Na odprtju pa bo prisotnih tudi okoli 120 voditeljev držav in članov kraljevih družin. Slovenijo bo zastopala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Foto: Reuters

Generalka je bila nemogoča

Zaradi obsega in zahtevnosti organizacije dogodka je bila generalka, ki bi zajela vse dele slovesnosti, nemogoča. "Organizacija slovesnosti na Seni ni lažja naloga v primerjavi s stadionom, vendar ima takšna slovesnost večji učinek," je za AFP ta mesec povedal vodja organizatorjev Tony Estanguet.

Jolly je okoli sebe zbral ekipo, ki vključuje Fanny Herrero, ustvarjalko francoske Netflixove uspešnice Call My Agent (Pokliči mojega agenta), priljubljeno avtorico Leilo Slimani in priznanega zgodovinarja Patricka Boucherona.

Odprtje bo razdeljeno na 12 različnih delov ter bo zajemalo okoli 3000 plesalcev, pevcev in drugih, ki bodo občinstvo zabavali z obeh bregov reke, na mostovih in v bližini lokalnih znamenitosti.

Ni več skrivnost, da bo del slovesnosti tudi poklon notredamski katedrali, ki je bila močno poškodovana v požaru leta 2019, njena restavracija pa je trenutno v sklepni fazi.

Del slovesnosti bo tudi poklon notredamski katedrali, ki je bila močno poškodovana v požaru leta 2019. Foto: Reuters

Mešanica klasike, šansona ter rapa in elektronike

Glasba bo mešanica klasike, tradicionalnega francoskega šansona ter rapa in elektronike. Po navedbah, ki so se v zadnjih mesecih pojavljale v medijih, naj bi francosko-malijska zvezdnica Aya Nakamura na odprtju zapela eno od legendarnih pesmi Edith Piaf, kar je precej vznemirilo francosko skrajno desnico.

Francoski zvezdniški duo elektronske glasbe Daft Punk, ki je končal svojo pot leta 2021, je že lani razkril, da je zavrnil možnost ponovne združitve za nastop na slovesnosti, medtem ko je priljubljeni francoski DJ David Guetta izrazil razočaranje, da sploh ni prejel vabila k sodelovanju. A Jolly je ta mesec pojasnil, da jih pri organizaciji niso zanimale lestvice priljubljenosti. Ne gre za stvar okusa, temveč za koncept, s katerim se Guetta in njegova glasba preprosto ne skladata, je dodal.

Nočejo nacionalističnega spektakla

Prejšnji teden je nato razkril, da bo glavno sporočilo slovesnosti temeljilo na ljubezni in slavilo kulturno, jezikovno, versko in spolno raznolikost v Franciji in po svetu. "Menim, da je ljudi, ki želijo živeti skupaj v tej raznolikosti, drugačnosti, veliko več, vendar smo manj glasni," je režiser povedal za AFP.

Fanny Herrero in Patrick Boucheron sta medtem za časnik Le Monde povedala, da se trudijo izogniti didaktičnemu tonu slovesnosti, ki bi poveličeval dosežke Francije. Pri načrtovanju dogodka so se zavedali, da nočejo nacionalističnega spektakla, kot je bilo odprtje iger v Pekingu. "Uvodna slovesnost v Pekingu leta 2008 je bila točno to, česar nismo želeli ustvariti," je dodal Boucheron.

Eden od vrhuncev dogodka bi lahko bila tudi prisotnost podvodnega plovila ali podmornice, na kar je Jolly namignil v svojih medijskih nastopih.

Pri načrtovanju dogodka so se zavedali, da nočejo nacionalističnega spektakla, kot je bilo odprtje iger v Pekingu. Foto: Reuters

Varnostni izziv

Medtem ko se občinstvo veseli možnosti podvodne razsežnosti odprtja, pa ta predstavlja dodaten izziv varnostnim silam, ki bodo nadzirale dogodek. Med drugim bodo del varovanja, ki bo zajemalo približno 45.000 policistov ter več tisoč vojakov in varnostnikov, tudi potapljači, opremljeni s podvodnim orožjem.

Po ocenah organizatorjev naj bi bila to največja uvodna olimpijska slovesnost do sedaj. Prva je potekala 6. aprila, na velikonočni ponedeljek, leta 1896 v Atenah, kot uvod v prve olimpijske igre moderne dobe.

Vse od leta 1996 morajo organizatorji prirediti slovesnost ob odprtju iger v petek zvečer, zaradi natrpanega urnika pa je običajno, da se nekatera tekmovanja začnejo že nekaj dni pred uradnim odprtjem. Letos že v sredo.

Slovesnosti tradicionalno vključujejo elemente, kot so parada narodov, govori in prižig olimpijskega ognja. V preteklosti je bilo običajno, da so po prižigu ognja v zrak spustili golobice, simbol miru, a ta običaj, ki so ga prvič izvedli leta 1920, je bil prekinjen po neprijetnem dogodku na igrah v Seulu leta 1988, ko je nekaj golobic zgorelo. Od takrat dalje si organizatorji zamišljajo alternativne različice, ki simbolno ponazarjajo izpust golobic.

Preberite še: