Vsak dan v bližini olimpijskih prizorišč prestrežejo šest dronov

V nekaterih primerih majhne brezpilotne zrakoplove uporabljajo "posamezniki, morda turisti, ki hočejo posneti fotografije," je povedal Gabriel Attal ter dodal, da je pomembno, da se opozarja na pravila.

"Obstaja prepoved uporabe dronov," je poudaril med svojim obiskom letalske baze Velizy-Villacoublay v bližini Pariza, kjer skrbijo tudi za zaščito pred potencialnimi napadi z brezpilotnimi letalniki.

Varnostne sile lahko prestrežejo drone in aretirajo ljudi, ki jih upravljajo. "Ne smemo dopustiti, da bi nam karkoli ušlo," je povedal Attal ter izpostavil več incidentov v olimpijski vasi, ki so se zgodili v nedeljo. Po navedbah sodelavca iz Attalovega kabineta so pri uporabi drona zalotili vodjo ekipe za komuniciranje v brazilski olimpijski odpravi.

Če so v dilemi, vedno onemogočijo dron. Foto: Reuters

Vsak dron, ki ni prejel dovoljenja za prelet, bomo onemogočili, je povedal francoski general Stephane Groen, pristojen za zračno obrambo. Prestrezanje dronov predstavlja dodaten izziv, saj morajo varnostne sile paziti, da ne bi po prekinitvi signala brezpilotniki strmoglavili med samim športnim dogodkom. A če so v dilemi, vedno onemogočijo dron, je dodal francoski minister za obrambo Sebastien Lecornu.

Poleg sistemov proti dronom imajo na olimpijskih prizoriščih na voljo še druga sredstva za obrambo pred zračnimi napadi. Prvič v zgodovini Francije pa bo v petek zvečer med slovesnostjo ob odprtju iger popolnoma zaprt zračni prostor v polmeru 150 kilometrov okoli Pariza.

