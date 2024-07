Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je danes odpravila na pot v Pariz, kjer bo zgodovinsko prvič nastopila na olimpijskih igrah. Pred odhodom so slovenski odbojkarji v Ljubljani izpostavili navdušenje pred premiernim nastopom na igrah, a pomembnejša sta bila tekmovalni vidik in želja po dobri uvrstitvi. Olimpijski krst bodo doživeli v nedeljo ob 21. uri, ko jim bo na prvi tekmi nasproti stala Kanada.

Varovanci romunskega stratega na slovenski klopi Gheorgheja Cretuja bodo prvo tekmo odbojkarskega olimpijskega turnirja igrali v nedeljo, 28. julija, ko se bodo pomerili proti Kanadi. V skupini sta še Srbija (30. julij) in branilka zlata iz Tokia Francija (2. avgust).

"Že kar nekaj časa zelo nestrpno čakamo olimpijske igre. Končno je prišel trenutek, ko odpotujemo v Pariz. Mislim, da nam bo ta olimpijska vas, olimpijsko vzdušje in vse skupaj dalo še nekaj več energije, da zadnje treninge oddelamo, kot je treba, in se pripravimo na tako težko pričakovano prvo tekmo," je pred odhodom v francosko prestolnico danes dejal podajalec Gregor Ropret.

Gheorghe Cretu bo, tako kot slovenski odbojkarji, prvič del olimpijskih iger. Foto: Boštjan Podlogar/STA

"Zadnje dni prihaja na plan"

"Vsa ta čustva smo poskušali za zdaj malo odmisliti, ampak zadnje dni prihaja vse to na plan. Vsi smo zelo veseli, polni energije, prav čutilo se je to na zadnjih treningih. Vedno več želimo, vedno več imamo energije in to je dobra popotnica za naprej," pa je dodal njegov reprezentančni kolega Sašo Štalekar.

Sašo Štalekar pred odhodom na OI (vir videa: STA):

Zanima ga le igranje najboljše mogoče odbojke

Na olimpijskem turnirju bo nastopilo 12 reprezentanc, med njimi bo tokrat tudi slovenska izbrana vrsta, ki je v zadnjih letih nizala mednarodne uspehe. Za slovensko reprezentanco bo zdaj to še zgodovinski prvi nastop na OI, Slovenija bo s tem tudi postala najmanjša država, ki bo nastopila na odbojkarskem turnirju na igrah.

"Pričakujem boj za vsako točko, vsak niz. Vsaka tekma bo na dosti višji ravni kot v ligi narodov. Mislim, da bodo vse ekipe želele dati 120 odstotkov, in to moramo pričakovati ter na tak način tudi mi kreniti v tekmo in dati več kot nasprotnik," je dejal kapetan reprezentance Tine Urnaut. Kot je dodal, je bil na zadnjih treningih poudarek predvsem izboljšanje detajlov, na OI pa ga zanima zgolj igranje najboljše mogoče odbojke, medtem ko so preostale olimpijske stvari drugotnega pomena.

Tine Urnaut pred odhodom na OI (vir videa: STA)

Krog favoritov širok

"Manj je ekip, manj je tekem, vsaka tekma bo štela še toliko več. Vrh favoritov je širok in vsak lahko premaga vsakogar. Najpomembnejša tekma bi znala biti četrtfinalna, seveda se je tja treba najprej uvrstiti, a to mora biti naš prvi cilj. Tam je potem vse mogoče," pa še pravi Ropret.

"Vrh favoritov je širok in vsak lahko premaga vsakogar. Najpomembnejša tekma bi znala biti četrtfinalna, seveda se je tja treba najprej uvrstiti, a to mora biti naš prvi cilj," pravi podajalec Gregor Ropret. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Tudi Štalekar dodaja, da je prvi cilj priti iz skupine: "Rezultatske napovedi v glavi nimamo, gremo tekmo po tekmo, dali bomo vse od sebe in potem bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Vsekakor je osnovni cilj priti iz skupine v četrtfinale, a najpomembnejše je, da vsak dan damo vse, da si ne očitamo potem, ko bo vsega konec."

Prva tekma jih čaka v nedeljo pozno zvečer ob 21. uri proti Kanadi. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Slovence prva tekma čaka v nedeljo ob 21. uri, ko jim bodo nasproti stali Kanadčani.

Iz vsake od treh skupin bodo v četrtfinale napredovale prvi dve uvrščeni reprezentanci skupine in najboljši dve tretji, za preostale štiri pa bo tekmovanja konec.

Spored slovenskih tekem v skupinskem delu OI: Nedelja, 28. julij

21.00 Slovenija – Kanada Torek, 30. julij

17.00 Slovenija – Srbija Petek, 2. avgust

17.00 Francija – Slovenija