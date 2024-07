V napovedih želenih in morebitnih slovenskih uspehov na olimpijskih igrah v Parizu si slovenski navijači zagotovo veliko obetajo tudi od aktualnega olimpijskega prvaka v slalomu na divjih vodah Benjamina Savška. Ob izjemnih spominih na Tokio in zlato odličje se novega uspeha nadeja tudi izkušeni Ljubljančan.

Olimpijske igre v Parizu bodo za slovenskega šampiona Benjamina Savška zagotovo prav posebne. Ne le, da bo ob Janji Garnbret edini v slovenski reprezentanci, ki bo v francoski prestolnici branil naslov olimpijskega prvaka, temveč bo slovenskega kanuista doletela tudi prav posebna čast, saj bo ob Ani Gros na svojih četrtih olimpijskih igrah na otvoritveni slovesnosti vihtel slovensko zastavo. "Res sem vesel in počaščen ob tej priložnosti, da bom nosilec zastave na slovesni otvoritvi olimpijskih iger. To je res življenjska priložnost," je ob tem povedal izkušeni slovenski športnik.

"Olimpijske igre so res nekaj posebnega, res je dober občutek, ko si na enem mestu z najboljšimi športniki z vsega sveta. Tudi v naši reprezentanci, ki je letos res številčna, smo se na dogodkih in pripravah na igre res zelo povezali in res navijamo eden za drugega ter se med seboj spodbujamo," je še pristavil slovenski kanuist, ki ga kvalifikacije čakajo že v soboto, morebitni finale pa v ponedeljek. Savšek na francoskih brzicah ne bo nastopil le na slalomu na divjih vodah, temveč tudi v olimpijskem krosu, ki bo na sporedu po slalomu, a v njem nima prevelikih rezultatskih pričakovanj.

Za Savška bodo igre v Parizu četrte v karieri. Foto: www.alesfevzer.com

Treniral tudi na olimpijski progi

Savšek si v Parizu želi pokazati svoje najboljše nastope, saj se zaveda, da ob teh morebitni uspeh ne bo izostal. "Zaenkrat se počutim odlično, začetek olimpijskih iger je tik pred vrati. Moj fokus je usmerjen že povsem v moje nastope. Tik pred začetkom vsega dogajanja smo bili tudi v Parizu in se pripravljali na olimpijski progi ter si skušali nabrati čim več dobrih občutkov. Zaenkrat moram reči, da se res veselim začetka celotnega dogajanja, da bo šlo končno zares," je dejal Savšek.

"Na olimpijski progi se res dobro počutim, proga mi ustreza. Veliko bo seveda tudi tokrat odvisno od postavitve vratc na progi, lahko naredijo zelo zahtevno, lahko da bo vse skupaj nekoliko lažje. Se pa zavedam, da bo treba za odličen rezultat prikazati res brezhibne vožnje. Res upam, da mi bo čoln stekel," je še dodal 37-letni Ljubljančan.

Benjamina Savška kvalifikacije čakajo že v soboto. Foto: Nina Jelenc

Savšek bo v Parizu skušal ubraniti zlato odličje iz Tokia, kjer je v finalu prikazal sanjsko vožnjo brez napak, že ob prihodu v cilj pa je bilo takrat jasno, da bo olimpijsko odličje njegovo. Najbližjega tekmeca je takrat pustil za sabo za več kot tri sekunde. "Mogoče je res nekje v ozadju mojih misli tudi zlato odličje iz Tokia, ki bi si ga seveda želel ponoviti tudi v Parizu. Poskusim pa res izklopiti vse pritiske, ker bo to tekma na novo in si bodo vsi želeli medalje. Borba bo huda," se zaveda Savšek, ki je pred Tokiom nastopil še na olimpijskih igrah v Riu, kjer je osvojil šesto mesto, in v Londonu, kjer je bil osmi.

Luka Božič, Žiga Lin Hočevar in Benjamin Savšek. Foto: Aleš Fevžer

Ljubljančan je v boju za olimpijsko vozovnico celotno sezono bil hud interni boj v reprezentanci z Luko Božičem, na koncu je bil uspešnejši Savšek, je pa v svetovnem pokalu blestel tudi mladi Žiga Lin Hočevar. "Tako Luka kot Žiga sta res izjemna in predstave v tej sezoni samo kažejo na to, kako močna je Slovenija v tej disciplini in da bi lahko kdorkoli od nas, ki bi šel v Pariz, računal na visoko uvrstitev, seveda ob predpostavki, da prikaže najboljšo možno vožnjo. Mogoče je bil ta boj z Luko tudi prednost, da sem tudi na ta način padel v tekmovalni ritem in imam za seboj tudi že nekaj tekem v tej sezoni. Zdaj me čaka še glavna, najpomembnejša tekma v sezoni, počutim se res dobro," je še enkrat poudaril Savšek, ki mu izkušenj in mirnosti pred najpomembnejšim poglavjem leta ne manjka.

"Izkušnje v našem športu naredijo ogromno, tudi z olimpijskih iger. Neizmerno sem vesel in ponosen, da bom lahko še v četrto zagrabil to priložnost, ki jo bom skušal kar najbolje izkoristiti. Morda je to moja zadnja, mogoče ne. Moj trenutni cilj so olimpijske igre, vse je osredotočeno na to. Zagotovo pa zatem ne bom kar tako zaključil svoje poti, sploh glede na to, da se čutim sposobnega dosegati vrhunske rezultate. Najprej Pariz, nato pa ostalo," je še sklenil eden izmed slovenskih adutov za odličje.

Preberite še: