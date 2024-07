Pet igralk avstralske ženske vaterpolske reprezentance se je okužilo s koronavirusom. Pri dveh so okužbo odkrili že v torek, medtem ko so danes našli še tri nove primere. Poleg Avstralcev naj bi imeli težave z okužbami tudi v belgijski olimpijski odpravi, zaradi česar so morali nekateri športniki prestaviti svoj odhod v Pariz.