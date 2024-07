Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, na OP v Pariz odhaja z namenom, da bo osvojil zlato medaljo, ki mu še manjka v njegovi bogati vitrini. To je Noletova velika želja. Nekaj je o tem povedal tudi njegov nekdanji trener Boris Becker, ki je v svoji karieri osvojil zlato v dvojicah leta 1992 v Barceloni.

"Ne morete si predstavljati, kakšna pričakovanja in moč ima, ko igra za Srbijo. Leta 2016 sem to razumel." Foto: Guliverimage

Leta 2016 je bil legendarni Nemec trener Đokovića in je z njim odpotoval na olimpijske igre v Rio, a so se sanje Novaka o olimpijskem zlatu končale že v prvem krogu, ko ga je nekoliko presenetljivo premagal Juan Martin del Potro. Becker je za discovery+ razkril, kako se je Đoković odzval po tistem bolečem porazu.

"Ne vem, ali razumete, kako pomemben je Đoković v Srbiji. Lahko bi bil predsednik, lahko bi bil karkoli. V Srbiji je prava ikona in zanj je povsem normalno, da si želi tekmovati za Srbijo. In ni boljšega mesta, kot so olimpijske igre."

"Imel sem srečo, da sem bil leta 2016 glavni trener srbske ekipe. Delal sem z vsemi srbskimi igralci in bil z njimi v vasi. Že takrat je bil velik zvezdnik. Ne morete si predstavljati, kakšna pričakovanja in moč ima, ko igra za Srbijo. Leta 2016 sem to razumel."

"Potem je v prvem krogu izgubil proti del Potru in prvih nekaj dni enostavno nisem mogel govoriti z njim, saj je bil povsem zlomljen."

Po porazu na olimpijskih igrah je bil Novak Đoković hudo prizadet. Foto: Guliverimage

Pričakuje motiviranega Đokovića

Beograjčan je tudi letos priznal, da je njegov cilj na olimpijskih igrah v Parizu zlata medalja in da je to hkrati njegov glavni cilj v letošnji sezoni.

"To ne pomeni, da OP Francije in Wimbledona ni jemal resno. Nikoli ni osvojil olimpijskega zlata, in če si osvojil vse razen te zmage, je normalno, da si najbolj želiš osvojiti tisto, česar še nimaš v vitrini. Pričakujem, da bom na teh olimpijskih igrah videl zelo motiviranega Novaka Đokovića. Igranje za Srbijo mu bo dalo še dodatnih deset odstotkov, ki jih potrebuje proti mladim igralcem, ki prihajajo," je še povedal Becker.

Novak Đoković je v letošnji sezoni še brez zmage na turnirju, kar se mu ni zgodilo že dolgo. Foto: Guliverimage

V letošnji sezoni še brez zmage in nato še poškodba

Rafael Nadal in Andy Murray že imata olimpijsko zlato in jasno je, da bi si tega odličja želel tudi danes 37-letni teniški igralec. Njegovi rezultati v letošnji sezoni niso najbolj optimistični, saj še ni osvojil nobenega turnirja. Poleg vsega pa je na OP Francije, igriščih, kjer bo tudi olimpijski turnir, staknil poškodbo kolena. Vrnil se je že v Wimbledonu, ko se je prebil do finala … Kako pripravljen bo prišel v Pariz?

Preberite še: