Jeza in razočaranje v slovenskem taboru

Slovenska moška rokometna izbrana vrsta je s porazom z 22:25 (11:8) proti Španiji odprla nastope na letošnjih olimpijskih igrah. Slovenci so po odličnem začetku kot že neštetokrat v drugem polčasu doživeli padec v igri, ki je bil na koncu tudi usoden. "Če bi poznal odgovor na to vprašanje, bi to že rešili," je na vprašanje, kaj je izvor klavrnih minut, odgovoril slovenski selektor Uroš Zorman, ki je bil tako kot njegovi varovanci po obračunu precej razočaran.

"Vse skupaj je zelo enostavno, premagali smo sami sebe …" je vidno jezen in razočaran po koncu prve tekme na olimpijskih igrah in porazu proti Španiji dejal Blaž Janc, ki niti ni želel pretirano razpredati o dogajanju na igrišču. "Po vseh kriterijih smo bili boljši. Kot sem rekel, premagali smo sami sebe. To je vse. V prvem polčasu smo nadzorovali tekmo, v drugem pa smo izgubili preveč žog, nismo imeli ideje, v igri šest na šest nismo vedeli, kaj bi počeli, tudi njihov vratar je ubranil ogromno strelov, na ta način pa tekme ne moreš dobiti," je dodal Janc, nato pa ekspresno zapustil prostor, namenjen pogovorom s sedmo silo v South Paris Areni 6 v Parizu, kjer se igrajo tekme skupinskega dela letošnjih iger in kjer je danes za Slovenijo pesti stiskala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Uroš Zorman bo skušal iz tekme potegniti pozitivne smernice za nadaljevanje turnirja. Foto: www.alesfevzer.com

S komentarjem enega izmed nosilcev slovenske igre so se strinjali tudi vsi drugi člani izbrane vrste. Slika na parketu je bila na koncu preslikava številnih tekem slovenske reprezentance – odličen začetek, nato pa nekaj kriznih minut, ki na koncu nagnejo tehtnico na stran tekmeca. Na vprašanje, kaj je razlog za vnovičen padec v igri, selektor Uroš Zorman takoj po koncu srečanja ni našel odgovora. "Če bi poznal odgovor na to vprašanje, bi to že rešili. To se nam dogaja konstantno. Res je škoda, prvi polčas smo imeli vse pod nadzorom, delovali smo zelo homogeno. V drugem polčasu pa smo jim podarili nekaj žog, potem pa se enostavno ne znamo sestaviti. Tukaj bo treba iskati rešitve. Druge stvari so delovale, sploh iz prvega polčasa pa je potreba izvleči pozitivno," je prepričan slovenski selektor.

Slovenci so imeli precej težav z grobo špansko igro, a kljub temu so si na koncu več izključitev prislužili varovanci Uroša Zormana (5:3). "Grob si na koncu toliko, kot ti sodnik dopusti. Mislim, da na koncu tudi izključitve niso bile enakomerno porazdeljene. Tudi s sodnicama se že dobro poznamo, imamo že nekaj izkušenj, nekako si ne pridemo nasproti z njunim kriterijem. Nimamo kaj, zdaj je to za nami. Gremo naprej, glave gor in to je to. Bolj ali manj smo se držali dogovorov, res pa se nam konstantno dogaja, da zapademo v to krizo. Iz tega se res ne znamo izvleči in tukaj bomo morali iskati rešitve," je dodal Zorman.

Slovenci so imeli v Parizu tudi nekaj podpore s tribun. Foto: www.alesfevzer.com

Budilke nastavili na 5. uro zjutraj

Tekma je bila še toliko bolj specifična, ker sta reprezentanci na igrišče stopili že ob deveti uri zjutraj. Slovenci so budilke navili za 5. uro zjutraj, nato pa se po zajtrku podali proti dvorani v Parizu. A takšne ure in urnik tekem niso le v primeru slovenske reprezentance, temveč veljajo za vse izbrane vrste, kar je poudaril tudi Zorman. "Ura je bila enaka za obe ekipi, nimamo se kaj izgovarjati na to, prvi polčas je bil dober. To je, kot je, tega se ne da spreminjati. Dejstvo pa je, da take ure za igralce niso humane, ob šestih moraš biti že na avtobusu. Ne govorim za naš primer, govorim nasploh, ne vem, kaj razmišljajo ljudje v organizaciji, šport je res postal samo številka in posel," je dodal Zorman.

Cehte in Gaber še pod vprašajem Kristjan Horžen je zamenjal poškodovanega Mateja Gabra. Foto: www.alesfevzer.com

Ta je bil sicer pet pred dvanajsto prisiljen v menjavo v svoji vrsti, saj sta zaradi poškodb na stranskem tiru ostala Matej Gaber in Nejc Cehte, priložnost pa sta dobila Nik Henigman in Kristjan Horžen. "Kar zadeva poškodbe, še ne vem, kako bo z Nejcem in Matejem za naprej, tu bo odločala zdravniška služba. Eden ima težave z mečno mišico, drugi pa s kvadricepsom. Seveda njun manko vpliva na ekipo, poznalo se je na rotaciji, ker Horžen ne igra v obrambi, potem je tu ogromno nekih dodatnih menjav," je pojasnil slovenski selektor.

Bera točk ob imenu Slovenije tako po prvem krogu rokometnega turnirja ostaja prazna. Novo priložnost bodo Slovenci imeli že v ponedeljek, ko se bodo ob 11. uri pomerili s Hrvaško. "Normalno je, da so glave zdaj težke, sploh po takšnem porazu. Treba se bo malce ohladiti, zelo težko je povedati kaj pametnega. Mislim, da bo popoldne že boljše, potem nas čaka dan za pripravo. To bo nov finale, zdaj se moramo maksimalno spočiti, potem oddelati trening, v ponedeljek pa znova na polno," je še sklenil Zorman. Slovensko izbrano vrsto po tekmi s Hrvaško nato čakajo še obračuni s Švedi, Japonci in Nemci, najboljše štiri ekipe v skupini pa se bodo nato preselile v Lille, kjer bodo odigrane tekme četrtfinala.

Preberite še: