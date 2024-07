"Če bodo Združene države izvedle takšne načrte, se bomo šteli za osvobojene enostranskega moratorija, ki je bil predhodno sprejet na uporabo zmogljivosti za napade srednjega in kratkega dosega," je dejal Vladimir Putin med današnjo parado ob obeležitvi dneva ruske mornarice v Sankt Peterburgu.

V govoru na paradi, na kateri so ob ruskih sodelovale tudi bojne ladje s Kitajske, iz Indije in Alžirije, je Putin posvaril ZDA, da bi s to potezo tvegale sprožitev raketne krize, podobne hladni vojni.

"Sprejeli bomo enake ukrepe za namestitev, pri čemer bomo upoštevali dejanja ZDA, njihovih satelitov v Evropi in drugih regijah sveta," je dejal ruski predsednik.

ZDA naj bi leta 2026 ameriške rakete namestila v Nemčiji

Takšne rakete, ki lahko preletijo med 500 in 5.500 kilometri, so bile predmet pogodbe o prepovedi jedrskih raket srednjega dosega (INF), ki sta jo leta 1987 podpisali ZDA in Sovjetska zveza.

Vendar pa sta tako Washington kot Moskva leta 2019 odstopila od pogodbe, pri čemer sta drug drugega obtožila kršitev. Rusija je sicer kasneje sporočila, da je uvedla moratorij in da se še naprej drži dogovorov. Moskva je zatrdila, da ne bo ponovno začela s proizvodnje takšnih raket, če ZDA teh ne bodo namestile v tujini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V začetku julija sta Washington in Berlin napovedala, da bodo ZDA leta 2026 začele začasne namestitve ameriških raket dolgega dosega, vključno z raketami tipa tomahawk, v Nemčiji.

Putin je danes opozoril, da bi "pomembna ruska administrativna in vojaška mesta" prišla v doseg takšnih raket, ki bi lahko bile v prihodnosti opremljene z jedrskimi bojnimi konicami, in jih dosegle v desetih minutah od začetka napada.

"Ta situacija nas spominja na dogodke hladne vojne, povezane z namestitvijo ameriških raket srednjega dosega pershing v Evropi," je še dejal Putin.

Kremelj je po napovedi o načrtovani ameriški namestitvi raket v Nemčiji sredi meseca opozoril, da bi evropske prestolnice postale tarča ruskih raket.