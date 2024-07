Prihajajo nevihte, Arso izdal oranžno opozorilo #animacija

Vremenska fronta, ki je še včeraj krojila razplete olimpijskih tekmovanj v Parizu, je dosegla Alpe in bo v večernih urah prešla naše kraje, poroča Agencija za okolje (Arso), ki je za večji del države izdala oranžno opozorilo pred krajevnimi neurji. "Lokalno lahko pade do 50 litrov padavin na kvadratni meter. Veter lahko v sunkih doseže hitrost 80 kilometrov na uro. Takšni vremenski pogoji pa ponavadi s seboj prinesejo poplavljanje hudournikov in meteorne vode ter vetrolome," pa ob tem opozarja David Florjančič iz Meteoinfo.