Vročino bodo presekale nevihte z nalivi, obstaja nevarnost vetroloma #animacija

Nedeljsko popoldne bo postreglo z burnim vremenom. Današnje in jutrišnje visoke temperature bodo presekale nevihte, ki lahko prerastejo v neurja. Lokalno lahko pade do 50 litrov padavin na kvadratni meter. Veter lahko v sunkih doseže hitrost 80 kilometrov na uro. Takšni vremenski pogoji ponavadi s seboj prinesejo poplavljanje hudournikov in meteorne vode ter vetrolome. Izključena ni niti toča. Objavljamo animacijo, na kateri lahko preverite, kako se bodo nevihte premikale.

Po sončni in vroči soboti je pred nami še bolj vroča nedelja. Termometri bodo po nižinah večjega dela Slovenije pokazali od 32 do 34 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo na Goriškem in v Beli krajini, kjer se lahko lokalno ogreje vse do 36 stopinj Celzija.

Nedeljsko popoldne prinaša nevihte

Vendar pa sončno in vroče vreme marsikje ne bo vztrajalo do večera. Že popoldne bo namreč severne kraje dosegla hladna fronta z nevihtami, ki bodo nato v le nekaj urah prešle večji del države.

Jutri popoldne bodo sonce na nebu marsikje zamenjali nevihtni oblaki. Foto: David Florjančič

Mogoči so močni nalivi in sunki vetra, izključena ni niti toča

Nevihte lahko ob veliki nestabilnosti ozračja in z vetrom, ki se bo spreminjal glede na višino, prerastejo v krajevna neurja. Razmere v ozračju bodo omogočale nastanek večjih nevihtnih sistemov, ob katerih bodo glavno nevarnost predstavljali močni nalivi in sunki severnega vetra, na manjših območjih pa se lahko pojavi tudi toča.

Zaradi možnosti neurij voznike opozarjamo, da bo morda promet oviran in bodo potovalni časi ponekod daljši. Previdnost ne bo odveč. Fotografija je iz arhiva. Foto: David Florjančič

Neurja sprva v severnem delu države

Sprva bodo lokalna neurja najverjetnejša na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem ter v Prekmurju. Na manjših območjih lahko v kratkem času pade več kot 50 litrov dežja na kvadratni meter. Močneje lahko narastejo in poplavijo posamezni hudourniški vodotoki. Opozarjamo tudi na možnost poplav meteorne vode. Nalive bo marsikje spremljal veter. Ta bo v sunkih lokalno lahko presegel hitrost 80 kilometrov na uro, zato se lahko pojavijo tudi vetrolomi.

Jutri popoldne niso izključeni niti vetrolomi. Nalive bo namreč spremljal močan veter. Hitrost vetra lahko v sunkih doseže 80 kilometrov na uro. Fotografija je iz arhiva. Foto: David Florjančič

Nevihte se nato selijo v osrednjo in jugovzhodno Slovenijo

Kasneje se bo najburnejše nevihtno dogajanje čez osrednjo Slovenijo pomikalo proti jugovzhodu države, kjer se lahko prav tako pojavijo lokalna neurja. Posamezne močnejše nevihte so mogoče tudi drugod, a marsikje na Primorskem in Notranjskem bo, kot vse kaže, ostalo suho. Do večera bodo nevihte postopno izzvenele.

V animaciji lahko pogledate, kako bodo glede na en meteorološki model potovale nevihte. Če je območje obarvano v rdeče, to nakazuje na močne padavine. Na karti lahko v 15-minutnih razmikih spremljate razvoj vremenskega dogajanja od jutri opoldne do polnoči.

Kaj nas čaka v novem tednu?

V začetku novega tedna se bo nad nami zadrževal nekoliko hladnejši in bolj suh zrak. Prednost suhega zraka je v tem, da onemogoča nastanek nevihtnih oblakov. Mogoča bo le kakšna ploha. Prevladovalo bo sončno vreme s svežimi jutri in poletno toplimi popoldnevi. V večjem delu Slovenije – izjema je primorski konec – temperature ne bodo presegle 30 stopinj Celzija.

V drugem delu tedna se vračata vročina in bolj vlažen zrak, z njima pa tudi možnost neviht

V nadaljevanju tedna bo postopno spet bolj vroče, ob višjih temperaturah pa bo naraščala tudi vlaga, kar pomeni, da bodo nevihte znova verjetnejše.