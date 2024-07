V soboto in nedeljo vroče, potem pa ... #video

Pred nami je vroč in sončen konec tedna. Najbolj vroča bo nedelja, ko se lahko ogreje celo do 35 stopinj Celzija. Ker pa se nam bo od severa približeval hladnejši zrak, bodo popoldne nastajale nevihte. Zaradi velike pregretosti ozračja ni izključeno tudi kakšno lokalno neurje. Nam bodo nevihte prinesle dolgotrajnejšo osvežitev?

Konec tedna bo sončen in zelo vroč. V soboto se bo po nižinah ogrelo do 32 stopinj Celzija. V nedeljo lahko termometri pokažejo tudi do 35 stopinj Celzija.

V soboto bo oblačnosti malo. To se bo spremenilo v nedeljo, ko se nam bo od severa približala fronta z nekoliko hladnejšim zrakom.

Vreme čez konec tedna bo videti približno tako kot na zgornjem videoposnetku, narejenem v okolici Kopra.

Vročino bodo ponekod presekale nevihte

Ozračje bo postalo nestabilno. V nedeljo popoldne bodo v Avstriji začele nastajati nevihte in kot kaže, bodo dosegle tudi naše kraje.

Najbolj razburljivo bo na severu in deloma tudi na vzhodu Slovenije. Razvilo bi se lahko tudi kakšno lokalno neurje. Na manjših območjih bi lahko padla večja količina padavin. Na Primorskem in Notranjskem bo ostalo večinoma suho.

Foto: Jure Batagelj / Meteoinfo

A tokratne nevihte nam ne bodo prinesle daljše osvežitve. Ponedeljek in torek bosta sicer nekoliko manj vroča, termometri se bodo ustavili pri 30 stopinjah Celzija. V nadaljevanju tedna pa bodo temperature spet naraščale. Najbolj vroč dan prihajajočega tedna bo predvidoma četrtek. Na Primorskem se lahko takrat ogreje do 35, drugod pa do 33 stopinj Celzija.

Kako kaže s padavinami?

V prvi polovici tedna se bo nad našimi kraji zadrževal suh zrak. To pomeni, da je verjetnost za nevihte majhna, kakšna lahko nastane le v alpskem svetu. Sredi tedna bo z višanjem temperatur naraščala tudi vlaga, zato bodo nevihte postale verjetnejše tudi v preostalem delu Slovenije.