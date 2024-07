Britanska vladna agencija UK Sport je napovedala od 50 do 70 odličij. Če bi se uresničila zgornja meja, bi Britanci presegli dosežek iz Ria de Janeira 2016, ko so osvojili 67 medalj. S tem bi dosegli največ medalj na igrah v tujini.

Tranterjeva je na BBC napovedovala vreme med letoma 1992 in 2008. Del britanske olimpijske ekipe je postala predvsem zaradi strahu, da bodo letošnje igre ene izmed najbolj vročih doslej.

V prihodnjih dneh bi se lahko temperature precej povzpele

Temperature v francoski prestolnici se trenutno gibljejo okoli prijetnih 25 stopinj Celzija, a naj bi se v prihodnjih dneh precej povzpele. Britance ob tem skrbi kakovost spanca njihovih športnikov. S seboj so zato v Pariz prinesli 942 odej in 578 nadvložkov.

Spanec in nizek ogljični odtis sta skrbela tudi francoske organizatorje, ki so se po zgledu iger v Tokiu odločili, da bodo športniki tudi v Franciji spali na posteljah iz reciklirane lepljenke.

Ne le za zanesljivo vremensko napoved in zagotavljanje kakovostnega spanca, Britanci so poskrbeli še za prehrano svojih športnikov, s seboj so prinesli 22 ton hrane in pijače. To vključuje okrog 6.500 vrečk sladkarij in pokovke, 22 tisoč žitnih ploščič, 700 kozarcev arašidovega masla in tisoč škatel muslijev.

Ob tem pa seveda ni šlo niti brez pregovorne britanske naklonjenosti čaju, ki so ga v Pariz s sabo prinesli v kar 945 škatlah s 47.250 vrečkami.

V zahvalo so prostovoljcem in članom osebja, ki so pomagali pri pakiranju tako velikih količin hrane, razdelili 85 tisoč kosov olimpijske opreme.

