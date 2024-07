Huawei Watch 4 Pro Space Edition: vesoljsko!

"Vesoljska" različica najzmogljivejše Huaweieve pametne ure četrte generacije poleg vseh prednosti običajne različice Huawei Watch 4 Pro ob enakih dimenzijah prinaša več še boljših materialov pri zunanjosti, edinstveno vesoljsko podobo in – višjo ceno za ekskluzivnost in posebnost.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition v osnovi ni nova pametna ura, je pa edinstvena. Prvič so nam jo pokazali v začetku maja na predstavitvi v Dubaju kot eno izmed njihovih nosljivih naprav letošnje sezone, kjer je bilo že na prvi pogled jasno, da z njo merijo na častilce elegance in ekskluzivnosti.

Video: spoznavanje pametne ure Huawei Watch 4 Pro Space Edition (Video: Ana Kovač)

Funkcionalnost praktično povsem enaka kot pri "nevesoljski" uri

Glede funkcionalnosti in tudi temeljne oblikovne zasnove je vesoljska različica pravzaprav povsem enaka svoji malo starejši vzornici, ki v imenu nima Space Edition in je do prihoda "vesoljčka" veljala za Huaweievo najprestižnejšo uro.

Za spoznavanje pametne ure Huawei Watch 4 Pro Space Edition je zato smiselno poudariti razlike, ki jo ločijo od izvirnika, pred tem pa še osvežiti spomin na izhodiščni model.

Na spodnji povezavi preverite še naše prve vtise z "osnovno" uro Huawei Watch 4 Pro:

Titan kot na raketah

Največja in takoj opazna razlika in prednost pametne ure Huawei Watch 4 Pro Space Edition pred njeno vzornico je v uporabi (še bolj) premijskih materialov, ki so značilni za letalsko in vesoljsko industrijo, še večji poudarek je tudi na dizajnu. Ohišje je iz naprednejšega titana, ki je preplasten z diamantu podobno snovjo (Diamond Like Coating, DLC), kar mu daje značilno temnosivo barvo, ki je videti hkrati mat in sijoča, in še več odpornosti. Tej prispeva tudi sferično safirno steklo, ki varuje zaslon.

Med številčnicami z vesoljsko tematiko, ki so jih razvili posebej za pametno uro Huawei Watch 4 Pro Space Edition, so tudi ozvezdja horoskopskih znamenj. Foto: Ana Kovač

Tenek obod iz nanokristalne keramike jemlje zelo malo dragocenega prostora, njegova rdeča barva pa predvsem pod (močno) zunanjo svetlobo ustvarja privlačen kontrast in še bolj poudarja titanovo eleganco.

Pri pametni uri Huawei Watch 4 Pro Space Edition je tudi pašček iz titana, priloženih pa je tudi pet dodatnih členov, s katerimi je pašček brez večjega napora mogoče prilagoditi za tiste, katerih zapestje ima večji obseg.

Rdeča barva oboda iz nanokristalne keramike še bolj poudarja titanovo eleganco. Foto: Ana Kovač

V čast ustvarjalnemu švedskemu inženirju raketnih motorjev

Vesoljska obarvanost se nadaljuje tudi na številčnicah. Navdih za eno izmed njih je dal švedski inženir Karl Gustaf Patrik de Laval, kaže pa notranjost nadzvočnega raketnega motorja, saj je Lavalova šoba zaradi svoje zasnove in oblike njegov pomembni del. Šved de Laval je na prehodu v 20. stoletje tudi poskrbel za pomemben napredek v tehnologiji parnih turbin.

Izključno na tej pameti uri so še nekatere številčnice z vesoljsko tematiko in tiste, ki upodabljajo 12 znakov horoskopa. Komur naložene številčnice niso dovolj, si lahko namesti kakšno izmed številnih drugih, tako brezplačnih kot plačljivih.

Na zgornjem delu desne strani je vrtljiv kolešček, ki s pritiskom nanj vrne zaslonski prikaz na prikaz nameščenih aplikacij. Foto: Ana Kovač

Povezovanje z zdravstveno aplikacijo

Za povezovanje Huaweievih pametnih ur s pametnimi telefoni, bodisi z operacijskim sistemom Android bodisi z Applovim operacijskim sistemom iOS, je treba namestiti aplikacijo Huawei Zdravje/Health. Uporabniki Applovih pametnih telefonov jo bodo hitro našli v uradni tržnici z aplikacijami AppStore, uporabniki operacijskega sistema Android pa je ne bodo našli v Googlovi programski tržnici Play Store.

Premostitev te težave vendarle obstaja, in sicer na več načinov, še najlažji in najvarnejši je namestitev aplikacije s prenosom namestitvene datoteke z uradne Huaweieve spletne strani ali s povezave, ki jo razkriva koda QR na dnu škatle z uro. Tik pred namestitvijo je treba dovoliti namestitev iz zunanjih virov, takoj po uspešni namestitvi pa je priporočeno to spet onemogočiti.

Pri pametni uri Huawei Watch 4 Pro Space Edition je tudi priloženi pašček iz vrhunskega titana letalske kakovosti, ki je okrepljen z diamantu podobnim premazom (DLC, Diamond Like Coating). Foto: Ana Kovač

Nadgrajena "harmonija"

Na pametni uri Huawei Watch 4 Pro Space Edition teče Huaweiev operacijski sistem HarmonyOS v različici 4.2, ki še ni bila na voljo, ko so pred dobrim letom v Münchnu predstavili izvirno uro Huawei Watch 4 Pro (seveda pa lahko imajo s sprotnimi nadgradnjami to najnovejšo različico tudi njeni lastniki ).

Tako kot funkcionalnost je tudi način upravljanja enak kot pri "nevesoljski" različici. Zaslon je občutljiv na dotik, na desni strani pa je vrtljivi gumb, ki se odziva tudi na pritisk navznoter, pod njim pa je običajni gumb.

Na spodnji strani ure je optični senzor, ki zajema meritve za več zdravstvenih funkcij pametne ure. Foto: Ana Kovač

Pametna ura Huawei Watch 4 Pro Space Edition

Dimenzije: 49,1 × 49,1 × 12,9 milimetra (49,1 milimetra je premer okrasnega obročka na ohišju ure; 12,9 milimetra je velikost roba zaslona do spodnjega ohišja, brez dvignjenega dela safirnega stekla in območja senzorja srčnega utripa)

Masa: 68 gramov brez paščka, 111 gramov s priloženim paščkom

Velikost zapestja: 140–210 milimetrov (priloženi podaljški za pašček)

Pomnilnik: dva gigabajta

Operacijski sistem: HarmonyOS 4.2

Zaslon: 3,8-centimetrski (1,5-palčni) barvni zaslon LTPO AMOLED, ločljivost 466 × 466 pik, 310 pik na palec

Ohišje: sferično safirno steklo, titan aeronavtične kakovosti DLC (premaz Diamond Like Carbon), keramično zadnje ohišje

Pašček: siv iz titana

Senzorji: merilnik pospeška, žiroskop, kompas, optični senzor srčnega utripa, senzor zunanje svetlobe, barometer, senzor temperature, EKG-senzor (aktivacija je omejena na določene trge*), senzor globine

Gumb: Domov (vrtljiva krona) in stranski gumb

Sistemske zahteva za povezane mobilne naprave: Android 8.0 in novejši ali iOS 13.0 in novejši

Odpornost na vodo: IP68 – lahko prenese do 50 metrov statičnega vodnega tlaka deset minut, skladen s standardom EN 13319 za potapljaške pripomočke in podpira prosto potapljanje na največji globini 30 metrov

Povezljivost: NFC, Bluetooth 5.2, BR + BLE, eSIM, WiFi 2.4G, mobilna omrežja: 4G, 3G, določanje položaja – Dualband GNSS,: L1 (GPS + GLONASS + GALILEO + BeiDou + QZSS), L5 (GPS + GLONASS + BeiDou)

Senzorji: merilnik pospeška, žiroskop, kompas, optični senzor srčnega utripa, senzor zunanje svetlobe, barometer, senzor temperature, senzor globine, magnetometer, EKG

Zvok: zvočnik in mikrofon

Delovna temperatura okolja: 0℃~35℃

Akumulator: litij-ionski, zmogljivost 780 miliamperskih ur, polnjenje 5V–9V DC/2A

Vsebina kompleta: ura, polnilna enota s polnilnim kablom, vodnik za hitri začetek, varnostne informacije, garancijska kartica, kartica s povezavo za prenos aplikacije HUAWEI Zdravje/Health

Cena: 699 evrov (priporočena redna maloprodajna cena za Slovenijo in več evropskih držav)

Vir: Huawei Slovenija

Ena izmed številčnic z vesoljsko tematiko, ki so jo oblikovali posebej za pametno uro Huawei Watch 4 Pro Space Edition. Foto: Ana Kovač

Vsega pa le nima

Pametni uri Huawei Watch 4 Pro Space Edition in Huawei Watch 4 Pro (brez Space Edition) si delita tudi tiste malo manj dobre lastnosti in omejitve, na primer odsotnost podpore za mobilno plačevanje in nekatere pogosto uporabljene (predvsem ameriške) aplikacije. Še vedno si s to uro ne moremo izmeriti krvnega tlaka, a se lahko potolažimo s tem, da tako ali tako nobene meritve na pametni uri, pa če so še tako natančne, ne smemo obravnavati kot zdravstvene meritve in na podlagi tega sprejemati zdravstvene odločitve.

Seveda pa nam zdravstvene meritve lahko zelo pomagajo, da čim prej zaznamo kakšno morebitno nepravilnost in ob pomoči zdravstvene stroke ukrepamo.

Na pametni uri Huawei Watch 4 Pro Space Edition teče Huaweiev operacijski sistem HarmonyOS 4.2, ki ima vsaj del zaslug, da posamezno polnjenje akumulatorja zadostuje za več dni, vsekakor veliko dlje kot pri večini tekmecev. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Huawei Watch 4 Pro Space Edition ima vse dobre lastnosti in funkcije kot že tako odlična pametna ura Huawei Watch 4 Pro – omenimo le res dolgi čas pripravljenosti med dvema polnjenjema (tudi teden ali več ob zmerni uporabi), obilje zdravstvenih, športnih in rekreativnih funkcij, podporo za eSIM in še in še, zato še enkrat predlagamo pogled na naše prve vtise izvirne pametne ure Huawei Watch 4 Pro.

Vesoljsko obarvana Huaweieva pametna ura izstopa predvsem po premijskih materialih in svoji ekskluzivni podobi, ki ji prispeva tematska usmerjenost vesolju. Z vidika funkcionalnosti in zmogljivosti bo že ne prav poceni pametna ura Huawei Watch 4 Pro navdušila svoje uporabnike, toda kdor želi nadgradnjo do res posebne in še bolj trpežne ure s pripisom Space Edition, bo moral odšteti še približno enega evrskega stotaka več.

Kaj nam je bilo všeč:

- vse, kar nam je bilo všeč pri pametni uri

