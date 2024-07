Skriti slovenski kotiček, ki ponuja mir, tišino in zen

Vroče julijsko jutro v dolini je bilo idealna priložnost za temperaturno osvežitev malce višje, da ponovno poženemo Peugeot 3008 hibrid in iščemo moč užitka v višje ležečih predelih. Tokrat smo se družili z Ano Juvan, oskrbnico planinskega doma na Čreti, kjer ni (takšne) gneče kot na najbolj obljudenih gorskih ciljih in kjer lahko najdemo obilo miru. Na Čreti je veliko naravnih lepot neokrnjene narave, v koči pa kuhajo raznovrstne dobrote, ki napolnijo želodčke in dušo.

Planinski dom Čreta stoji približno osem kilometrov od Vranskega, na Čreti, hribovskem naselju samotnih kmetij, na južni strani tik pod razvodnim slemenom v zahodnem delu Dobroveljske planote. Planota je za obisk primerna v vseh letnih časih, tam pa lahko najdete mnogo zanimivosti. Lokacija je posebna tudi zaradi dejstva, ker so Dobrovlje primerne za različne ciljne skupine, za pohodnike, gorske kolesarje, športne plezalce, zmajarje oziroma jadralne padalce …

Ana Juvan je oskrbnica planinskega doma na Čreti že četrto leto. "Moja oskrbniška pot se je začela leta 2020, prej sem se vseskozi gibala v gostilniških vodah. Želja po tem, da bi imela svojo kočo, je v meni rastla že več kot deset let in morala je dozoreti, da sem tudi jaz dozorela, da sem si sploh upala podati se v ta posel, ki ni lahek in je naporen. Ampak če ga človek s srcem in z veseljem opravlja, je to zelo, zelo izpolnjujoče delo. Največji čar oskrbništva vidim v tem, da si v neokrnjeni naravi med zelo prijaznimi domačini in da so tudi gosti zelo, zelo veseli, ko pridejo na obisk in da še boljše volje gredo v dolino," v uvodu pove Ana Juvan.

Foto: Jan Lukanović

Moč užitka z novim Peugeot 3008 hibrid Hriboviti svet nam ponuja številne užitke – od osupljivih razgledov in svežega zraka do nepozabnih pohodniških in kolesarskih avantur. Ne le prekrasna kulisa, posebno moč užitka nam je zagotovil tudi novi Peugeot 3008, ki je partner pri projektu Naj planinska koča, v katerem s pomočjo bralcev poteka izbor za naj planinsko in naj visokogorsko planinsko kočo leta 2024. Foto: Jan Lukanović Glasujte za Naj planinsko kočo 2024.

Dan v vlogi oskrbnice planinske koče

In kako pravzaprav poteka povprečen dan v vlogi oskrbnice? "Planinski dom Čreta je odprt od petka do nedelje ter za praznike oziroma po dogovoru tudi za najavljene skupine med tednom. Moj običajni delovni dan se začne s kavico na terasi, kjer uživam v miru in tišini ter si napolnim baterije za nov delovni dan. Sledi priprava hrane, če je zima, je treba seveda najprej zakuriti. Potem ko so jedi pripravljene, so ponavadi tukaj že prvi gostje, ki jih je treba sprejeti, postreči, nato pa v tem ritmu dan hitro mine, kot bi trenil. Zvečer sledi pospravljanje, nekaj trenutkov zase, nato vajo ponovimo naslednji dan," odgovarja.

Glavni izzivi v vlogi oskrbnice

Oskrbovanje doma v planinah med drugim pomeni pripravo hrane ter dostavo hrane, pijače in vseh potrebščin iz doline na planino. V slovenskih planinskih kočah planinci nikoli niso lačni. Le redkokdaj pa pomislijo, kako sta vsa ta hrana in pijača sploh prišli tja visoko nad dolino in koliko logistike je nujne za to. Planinski dom na Čreti, katerega oskrbnica je Anica Juvan, je dostopen z avtomobilom, v tem smislu pa je tudi logistika hrane in pijače nekoliko lažja.

Foto: Jan Lukanović

"Čeprav je okoli osem kilometrov do najbližje trgovine, mislim, da je tukaj zelo razkošno. Imamo vodo, imamo elektriko, imamo internet. Vseeno logistika in nabava vzameta kar nekaj časa in v tem pogledu ne gre le za tiste tri dni, ko je koča odprta. Ampak to ni težava, ker vse skupaj počnem z veseljem. Kot oskrbnici mi je zelo pomembno, da lahko čimprej dostopim do koče, tu pa moram še kako velik pomen pripisati tudi zanesljivemu avtomobilu," razloži.

Foto: Jan Lukanović

Trudi se, da čim več surovin nabavi v lokalnem okolju. "Veliko srečo imam, da imam zelo čudovite sosede, ki mi priskočijo na pomoč, če mi česa zmanjka. Glavni izziv je velikokrat uganiti, koliko bo treba skuhati. Dom na Čreti namreč ni tranzitna koča, kjer bi bilo vsak dan veliko ljudi, ampak je vse bolj nakopičeno na sobote in nedelje. In včasih nas res preseneti večja nenapovedana skupina in takrat je pač treba dostaviti tudi večje količine," pripoveduje.

Vrednote, ki so drugačne od tistih v dolini

"Mislim, da je glavna odlika naše koče ta, da tukaj ni masovnega turizma, da je to skriti biser, ki ga še ne poznajo vsi in tudi ni tako zelo oblegan. To je dobro, ker si človek v tem smislu lahko res spočije in je res v miru. Sploh zato, ker nimamo mobilnega signala in se enostavno moraš priklopiti na sočloveka, mu prisluhniti, se mu posvetiti in ne razmišljati, kaj bo jutri in kaj je bilo včeraj, ampak uživati v tem trenutku zdaj," dodaja.

"Zelo dobro tudi kuhamo, pravijo. In tudi zelo prijazni smo, ker je vsak človek, ki pride k nam, najbolj vesel toplega nasmeha in lepe besede. In zagotovo je to naša prioriteta, da se vsi dobro počutijo pri nas, da so dobrodošli, sprejeti in gredo od nas dobre volje," nadaljuje.

Foto: Jan Lukanović

Trudim se, da ohranjam kulinarično ponudbo primerno planinskim kočam. "V ponudbi imamo enolončnice, gobovo juho, žgance, štrudelj, štruklje, domače zgornjesavinjske žlinkrofe. Pripravljamo tudi kosila po naročilu in narezke. Glavna v kuhinji sem jaz, seveda pa ob večjih dogodkih potrebujem tudi pomoč. Takrat se lahko zanesem na prijateljice, ki imajo dolgoletne izkušnje v gostinstvu in z oskrbništvom koč," razloži.

Kot pravi, je v primerjavi z drugimi primerljivimi vlogami v gostinski preteklosti v tej dobro biti sam svoj šef, ampak to prinaša ogromno odgovornosti. "Ampak, če to opravljaš z veseljem in srcem, nič ni težko. Mislim, da je najpomembnejše to, da res uživaš v koči z ljudmi in jim pokažeš svoj pravi jaz, ker to znajo ljudje ceniti, da si iskren, da si pošten in da si pristen. In to je moje poslanstvo," zatrdi Ana Juvan.

Foto: Jan Lukanović

Širok nabor aktivnosti na Čreti

Čreta ponuja obilo možnosti za športne aktivnosti, od pohodništva do kolesarstva in tudi plezanja. "Dom na Čreti je na trasi evropske pešpoti, zato imamo veliko gostov iz Evrope, tudi z drugih kontinentov. Obiskali so nas že gostje iz Avstralije, Američani. Tako da čez poletje je nekaj teh gostov, ogromno pa je seveda tudi Slovencev, domačinov iz obeh dolin, Spodnje in Zgornje Savinjske. Veliko je tudi takih gostov, ki nas odkrijejo čisto po naključju in se radi vrnejo. Rekla bi, da smo večini gostov glavni cilj mi, temu pa običajno sledi le še spust v dolino, z okrepčilom in dobro voljo. Nekateri gostje se odločijo za krožno pot po Dobrovljah ali podaljšajo pot na Menino, tako da smo mi bolj postojanka. Večina se odloči, da je naša koča njihov cilj. Čisto različno, odvisno, kako se kdo odloči," odgovarja Anica Juvan.

Foto: Jan Lukanović

Zelo dobro so zapisani tudi pri kolesarjih. "Približno polovica gostov, ki nas pridejo obiskat, je pohodnikov, polovica pa kolesarjev. Zanje imamo postavljen servis, stojalo in polnilno postajo. Prednost naše lokacije je v tem, da je Čreta dostopna z vseh strani, tako da do nas prikolesarijo kolesarji iz različnih krajev. Radi nas obiščejo tudi plezalci, saj imamo v bližini naravne plezalne stene, ki so zelo priljubljene ne samo pri Slovencih, ampak tudi pri tujih gostih. Tako da, tudi plezalci pridejo na obisk in tukaj preživljajo dneve ob plezanju in uživanju v naravi. Večkrat na leto gostimo tudi plezalne tabore za otroke, ki se jih zelo veselimo, kajti to so naši najboljši gosti," dodaja oskrbnica Planinskega doma na Čreti.

Foto: Jan Lukanović

Vabljeni na Čreto

Koča na Čreti je njena prva koča, kjer deluje kot oskrbnica, in upa, da tudi zadnja. "Najraje bi tu ostala kar do pokoja, ker je res krasno," odločno zatrdi in na Čreto povabi obiskovalce. "V teh vročih dneh vas lepo povabim, da pridete Čreto, tukaj ni tako vroče kot v dolini, vedno malce pihlja vetrič in vedno imamo kakšno mrzlo pijačo v hladilniku, vedno pa smo tudi dobre volje. Kdo pa ne bi bil v takem okolju? Lepo povabljeni vsi plezalci, pohodniki, kolesarji, tudi motoristi. Vsi ste dobrodošli, da se nam pridružite in uživate v lepi naravi ter se malo sprostite in odklopite od doline."

Foto: Jan Lukanović