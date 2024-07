Revoz, Renault in Kitajci: kaj že vemo o novem twingu? #foto

Zadnji teden je v avtomobilskih krogih odmevala novica o napovedi proizvodnje nove generacije twinga, ki bo prvič izključno električni, v Revozovi tovarni v Novem mestu. To bo le še povečalo pomen twinga tako za prodajni uspeh Renaulta kot nadaljnjo trdnost Revozove tovarne. Časa ni malo, saj se bo proizvodnja začela že čez dve leti. Renault bo z naložbami tudi posodobil proizvodnjo v Novem mestu, kjer so električne avtomobile v preteklosti sicer že izdelovali.

Skice napovedujejo twinga, ki bo podoben originalu iz začetka devetdesetih

Nedvomno bo novi twingo, vsaj kar se Renaultove poti k povečani elektrifikaciji tiče, eden ključnih avtomobilov desetletja. Njegov prodajni potencial bo večji kot pri novi petki, ki jo v Sloveniji pričakujemo prihodnje leto. Renault za svojega električnega malčka ni iskal novega imena, temveč se je zatekel k dobro znanem twingu.

Ta je največji potencial pustil v prvi generaciji v začetku devetdesetih let in sodeč po prvih skicah bo temu twingu podoben tudi njegov električni naslednik. Električna platforma omogoča boljši prostorski izkoristek, prav tako pa je bil tudi zaščitni znak prvega twinga

Skice napovedujejo tipično zasnovan avtomobil novodobne elektromobilnosti - ključni so krajši previsi, relativno velika medosna razdalja in s tem več prostora v notranjosti vozila. Foto: Renault

Revoz je danes daleč od proizvodnih rekordov, ki so krepko presegali 200 tisoč novih avtomobilov letno. Foto: STA

Ključna bo cena

Ključna komponenta novega twinga bo njegova cena. Renault obljublja ceno okrog ali celo pod 20 tisoč evrov, kolikor danes stane solidno opremljen renault clio. Prodajni uspeh bo pomemben tako za Renault kot tudi Revoz, ki bo z novim poslom dobil dragoceno injekcijo za večji izkoristek svojih proizvodnih kapacitet.

Danes so le še bledi spomini na zlata leta Revoza, ko je iz dolenjske tovarne letno zapeljalo tudi več kot 200 tisoč avtomobilov. Za električnega twinga je načrtovana letna kapaciteta 150 tisoč vozil. Koliko je realna, je danes še težko soditi.

Kitajski partner na pomoč pri pospešenem razvoju

Novi twingo na ceste prihaja leta 2026, zato so tehnične podrobnosti za zdaj skope. Renault ga bo razvijal skupaj s kitajskim tehničnim partnerjem in ne Volkswagnom, s katerim so sprva začeli pogovore o skupnem razvoju vozil twingo in ID.1 Nato so odšli vsak svojo pot. Kdo je Renaultov tehnični partner iz Kitajske, še ni znano.

Pomembna bo predvsem delitev razvojnih stroškov, kar lahko vodi do ustrezno nizke cene. Če bo ta prava, potem bo imel twingo lahko lepo prihodnost. Avtomobili tega razreda niso namenjeni dolgim vožnjam, zato bo lahko nadvse dobro opravil svoje dnevne naloge. Navsezadnje tudi zapuščina predhodnika, ki ga je Renault razvil še s Smartom, ni slaba.

BYD je za seagulla, uvoznim carinam navkljub, v Evropi napovedal hipotetično ceno pod 20 tisočaki. Foto: BYD

Pri Renaultu so že napovedali porabo le 10 kilovatnih ur (kWh) na sto kilometrov in mesečni lastniški strošek pod 100 evri. Kapacitete baterije še niso razkrili, prav tako ne, ali bo imel twingo morda še naprej 22-kilovatni polnilec AC. Eden od ciljev Renaulta je tudi proizvodnja avtomobila v manj kot 20 urah. Tudi na tem področju naj bi si pomagali s kitajskim znanjem.

Tekmecev na trgu bo kar nekaj. Volkswagen bo torej razvil ID.1, Citroen bo ponujal e-C3 z manjšo baterijo, veliko ponudbe lahko prispe iz Kitajske. Stellantis bo majhne avtomobile Leapmotorja izdeloval na Poljskem. Tudi BYD je posredno že napovedal prihod njihovega na Kitajskem zelo uspešnega malčka seagulla tudi v Evropo.