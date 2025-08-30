Jasper Philipsen nepremagljiv v šprintu, kazen za Italijana, Norvežan ostaja v vodstvu

Belgijec Jasper Phlipsen (Alpecin – Deceuninck) je zmagovalec osme etape Dirke po Španiji, ki se je končala z zaključnim šprintom v Zaragozi. Moštveni kolega Gala Glivarja je bil v zaključku močnejši od Britanca Ethana Vernona (Israel – Premier Tech) in rojaka Arneja Marita (Intermarche - Wanty). Rdečo majico vodilnega na dirki je ubranil Norvežan Torstein Traeen (Bahrain – Victorious).

Sedemindvajsetletni Belgijec je lačen uspehov, saj je letos na francoskem Touru prav tako dobil prvo etapo, dva dni kasneje pa je moral po hudem padcu odstopiti. Z zlomljeno ključnico in poškodbo reber je bila francoska pentlja zanj končana in zdaj skuša zamujeno nadoknaditi na Iberskem polotoku.

"Dosegli smo zmago in nimam se kaj pritoževati. V končnici sem našel nekaj zavetrja, napadel precej pozno, a imel sem dobre noge. Res sem vesel, da trud ekipe ni šel v nič. Vsaka zmaga na grand touru je nekaj posebnega," je po 15. zmagi na kolesarskih tritedenskih klasikah povedal Belgijec.

V zaključnem šprintu je sicer drugo mesto zasedel Elia Viviani (Lotto), a so ga sodniki zaradi nepravilne vožnje po etapi kaznovali, zdrsnil je na 105. mesto.

Tudi po 163,5 kilometra dolgi dirki od Monzona do Zaragoze v vodstvu ostaja Norvežan Traeen, ki je tako kot prvi favorit dirke Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) prišel v cilj z glavnino. Razlika med tekmovalcema ostaja 2:33 minute, Portugalec Joao Almeida (UAE Emirates) na tretjem mestu zaostaja še osem sekund več.

Sprinterski razplet je bil na ravninski etapi pričakovan. Španci Joan Bou, Jose Luis Faura in lokalni favorit Sergio Samitier so sicer zgodaj ušli, a glavnine s favoriti to ni motilo. Proti ubežnikom je močno delal tudi nasprotni veter in 17 kilometrov pred ciljem jih je glavnina ujela, ekipe pa so začele pripravljati taktike in položaje za sprinterske vlake.

Slovenca sta bila spet v vlogi pomočnikov, Glivar je zasedel 120. mesto, v cilj je prišel 20 sekund za zmagovitim kolegom, Domen Novak pa je bil s tremi minutami in 18 sekundami 154. V skupnem seštevku je Glivar pridobil dve mesti in je zdaj 122. (+ 51:31), Novak pa je eno izgubil in je 166. (+1;13:47).

V nedeljo je na sporedu naslednja gorska etapa. Kolesarje na 195,5 km dolgem delu dirke iz Alfara čaka vzpon vse do cilja pri smučarskih vlečnicah v Valdezcarayju. Dirka se bo končala 14. septembra v Madridu.

