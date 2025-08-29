Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec sedme etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Andorre la Velle do vrha Cerlerja (188 km) nad Huesco je slavil iz ubežne skupine. Skupno vodstvo je ohranil Norvežan Torstein Traeen, medtem ko med favoriti kljub nekaj napadom ni prišlo do razlik.

Tako kot četrtkova šesta se je tudi petkova s ciljnim vzponom končala s slavjem kolesarja iz ubežne skupine. Ta je bila še malce bolj zvezdniška s prisotnostjo Juana Ayusa, ki je v četrtek po krizi na zadnjem klancu izgubil slabih osem minut in izpadel iz boja za skupno zmago. To je izkoristil in se skupaj s četrtkovim etapnim zmagovalcem in ekipnim kolegom Jayem Vinom podal v beg. Dvojec emiratov, predvsem omenjeni Avstralec, je v ospredju delal dobro in pripravil teren za kasnejši napad 22-letnega Španca.

Juan Ayuso Foto: Reuters Eden izmed favoritov pred začetkom Vuelte je na zadnjem klancu hitro napadel, se sprva otresel večine tekmecev, nato pa je poskusil še enkrat in ostal sam do cilja na Cerlerju (12,1 km/5,9 %). Ciljno črto je prečkal 1:15 minute pred Italijanom Marcom Frigom (Israel-Premier Tech) in 1:21 pred Špancem Raulom Garcio Pierno (Arkea-B&B Hotels).

V ozadju je potekal boj najboljših v skupnem seštevku. Dobro delo je opravil Torstein Traeen, ki je obdržal rdečo majico vodilnega, potem ko jo je oblekel zavoljo četrtkovega uspešnega pobega. Ekipa Danca Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike) je narekovala ritem in sprva preprečevala napade glavnih tekmecev, nato pa so pospešili Emirati za Joaa Almeido. Čeprav je Portugalec močno pritisnil na pedala, se Vingegaarda in Italijana Giulia Cicconeja (Lidl-Trek) ni mogel znebiti. Pozneje se je skupina ob pomanjkanju sodelovanja združila, do razlik pa ni več prišlo.

Skupno je tako Traeen zadržal vodstvo in ima pred drugim Vingegaardom še naprej 2:33 minute naskoka, Almeida na tretjem mestu zaostaja 2:41 minute, Ciccone na četrtem pa še sekundo več. "To je bil dokaj soliden dan na kolesu. Nismo želeli preveč pritiskati in trošiti ekipe, vseeno pa je bil zadnji vzpon zelo zahteven. Lahko smo zadovoljni. Če bi želeli, bi se lahko borili za etapno zmago, a moramo gledati tudi na ekipo. Drugi in tretji teden bosta zahtevna in potrebovali bomo vse razpoložljive moči," je v izjavi za Eurosport dejal Vingegaard.

Dirka po Španiji, 7. etapa, Andorra la Vella - Cerler (188 km):



1. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates-XRG)

2. Marco Frigo (Ita/Israel-Premier Tech) +1:15

3. Raul Garcia Pierna (Špa/Arkea-B&B Hotels) +1:21

4. Harold Tejada (Kol/XDS Astana) 1:28

5. Sean Quinn (ZDA/EF Education-EasyPost) isti čas

6. Kevin Vermaerke (ZDA/Picnic PostNL)

7. Eduardo Sepulveda (Arg/Lotto)

8. Brieuc Rolland (Fra/Groupama-FDJ) +2:17

9. Marc Soler (Špa/UAE Team Emirates-XRG) +2:30

10. Tom Pidcock (VBr/Q36,5) +2:35

...

19. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates-XRG) isti čas

20. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike)

70. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Deceuninck) +14:51

144. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) +20:31



Dirka po Španiji, skupni seštevek (7/21):



1. Torstein Traeen (Nor/Bahrain-Victorious)

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) +2:33

3. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates-XRG) +2:41

4. Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek) +2:42

5. Lorenzo Fortunato (Ita/XDS Astana) +2:47

6. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma-Lease a Bike) +2:49

7. Jai Hindley (Avs/Red Bull-BORA-hansghrohe) +2:53

8. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-BORA-hansghrohe) isti čas

9. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) +2:55

10. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R)+2:58

...

124. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Deceuninck) +51:11

165. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) +1:10:29

Oba Slovenca na dirki nista bila v ospredju. Domen Novak je kot vselej delal za svojega kapetana v ekipi emiratov, medtem ko Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) čaka na še kakšno priložnost v begu. Glivar je etapo končal kot 70. z zaostankom slabih 15 minut, Novak pa je bil 144., potem ko je zaostal 20 minut in pol. V skupnem seštevku je Glivar 124., Novak pa 165.

V soboto bo na sporedu osma etapa. Kolesarje čaka ob koncu pretežno ravninska trasa od Monzona do Zaragoze (163,5 km), kjer se obeta sprint glavnine.