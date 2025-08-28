Jay Vine junak šeste etape Vuelte, Vingegaard rdečo majico predal Norvežanu

Zmagovalec šeste etape 80. Dirke po Španiji je Avstralec Jay Vine (UAE Emirates - XRG), ki je bil član velike ubežne skupine. Drugo mesto je na 170-kilometrski etapi v Andori, ki se je končala s ciljnim vzponom prve kategorije, zasedel Norvežan Torstein Traeen (Bahrain - Victorious), ta pa je prevzel tudi skupno vodstvo na dirki, saj je nosilec rdeče majice, Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), v cilj prišel več kot štiri minute za zmagovalcem.

Za Jayja Vina je bila to deseta zmaga v karieri in tretja v etapah na dirki po Španiji, kjer je bil dvakrat najboljši še leta 2022. Za 29-letnika je bila to četrta letošnja zmaga, na tritedenskih dirkah pa nastopa sedmič.

V etapi je bežalo deset kolesarjev, med njimi je bila polovica takšnih, ki bi lahko ob uspešnem begu prevzeli vodstvo v skupnem seštevku. To je odgovarjalo tudi do danes vodilnemu Jonasu Vingegaardu (Visma-lease a Bike), ki se z ekipo ni podal v lov na etapno zmago.

Vine napadel že pred zaključnim klancem

Na zadnjih dveh klancih je postalo jasno, da bodo vso smetano pobrali ubežniki. Med njimi je bil najmočnejši Vine, ki je napadel pred spustom do ciljnega klanca, a si je v seštevku nabral prevelik zaostanek, da bi konkuriral za skupno vodstvo. Rdečo majico je tako oblekel Torstein Traeen, ki je v Palu zasedel drugo mesto z zaostankom 54 sekund. Tretje mesto v etapi je pripadlo Italijanu Lorenzu Fortunatu (XDS Astana) z zaostankom 1:10 minute.

"Zagotovo sem šel na etapno zmago, a smo vselej imeli pripravljeno drugačno taktiko, če ubežnikom ne bi uspelo in bi bili skupini blizu. Imeli smo več kart v igri," je o taktiki organizatorjem Vuelte dejal Vine.

"Dobro poznam te ceste, živim spodaj v dolini. To so moji najljubši vzponi. Sicer bi predzadnjega običajno odpeljal še hitreje, a je bil veter v prsi premočan, da bi lahko napravil razliko. Tako sem počakal do vrha in nato napadel na mokrem spustu, ki ga prav tako dobro poznam. Potem je do konca šlo mož na moža," je še dodal Avstralec.

Ayuso izpadel iz boja za skupno zmago

V skupini favoritov je na zadnjem klancu presenetljivo popustil Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), izgubil slabih osem minut ter izpadel iz boja za skupno zmago na domači pentlji. Stik je izgubil dobrih šest kilometrov pred ciljem, v boju z najboljšimi je tako od ekipe emiratov ostal le Portugalec Joao Almeida.

Jonas Vingegaard se spet poslavlja od rdeče majice. Foto: Reuters

Ritem je sredi klanca narekovala ekipa Lidl-Treka in pripravila napad za Giulia Cicconeja. Italijan je pospešil, a se Vingegaarda ni znebil. V ozadju je malce zaostal Almeida, a v svojem ritmu ter prepoznavnem slogu priključil Dancu in Italijanu. Skupina je tudi do konca etape ostala skupaj in za zmagovalcem zaostala 4:19 minute.

V seštevku ima Traeen 31 sekund naskoka pred kolegom ubežnikom iz Francije Brunom Armirailom (Decathlon AG2R). Vingegaard je zdrsnil na peto mesto z 2:33 minute zaostanka. Almeida na šestem mestu za njim še naprej zaostaja osem sekund, Ciccone še sekundo več na sedmem.

Slovenca v vlogi pomočnikov

Obeh Slovencev tudi tokrat ni bilo v prvi polovici uvrščenih. Domen Novak je pomagal Almeidi in Ayusu, Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) pa bo na svoje priložnosti v begih čakal v drugih etapah. Skupno sta zunaj najboljše stoterice.

V petek bo na sporedu nova zahtevna etapa od Andorre la Velle do Cerlerja (188 km) s kar 4200 višinskimi metri. Ciljni in precej stopničasti vzpon bo dolg 12,1 km s povprečnim naklonom 5,8 %.

