V Nepalu po prepovedi družbenih omrežij izbruhnili nasilni izgredi. Vsaj 14 mrtvih. #video

V Nepalu so po odločitvi vlade, da državljanom blokira dostop do 26 družbenih omrežij, med njimi Facebook, Instagram, WhatsApp, X, YouTube in LinkedIn, izbruhnili obsežni protesti. Vlada je ukrep utemeljila z navedbami, da platforme niso upoštevale novih predpisov, ki zahtevajo registracijo, imenovanje predstavnikov za reševanje pritožb v državi ter spoštovanje lokalnih zakonov.

Nepalske ulice, predvsem v prestolnici Katmandu, so danes preplavile množice protestnikov, ki so vzklikali gesla proti cenzuri in korupciji. Protesti, ki jih opisujejo kot "revolucijo generacije Z", so izbruhnili večinoma zaradi prepovedi družbenih omrežij, a kmalu so se razširili v protest opozicije proti vladi in politični korupciji.

Razmere so se zaostrile, ko so protestniki skušali vdreti v parlament. Policija je odgovorila s solzivcem, gumijevkami in vodnimi topovi, po nekaterih medijskih navedbah je prišlo celo do streljanja s pravim strelivom. Umrlo je vsaj 14 ljudi, več deset je bilo ranjenih, nekateri so bili celo ustreljeni v glavo ali prsni koš.

Policijska ura v Katmanduju

V Katmanduju so oblasti uvedle izredne razmere, mobilizirale vojsko in razglasile policijsko uro do 22.00. Podobne ukrepe so uvedli tudi v drugih mestih, kot so Pokhara, Itahari, Biratnagar in Nepalgunj.

Vladni predstavniki odločitev zagovarjajo kot nujno za ohranitev suverenosti države, medtem ko je opozicija zahtevala odstop premierja KP Sharma Olija zaradi neučinkovitega ukrepanja. Člani mednarodnih organizacij za pravice so obsodili ukrep kot resen poseg v svobodo izražanja.

Vlada je danes ponovno opozorila, da uporabniki družbenih omrežij z lažnimi identitetami širijo sovražni govor in lažne novice ter uporabljajo platforme za goljufije in huda kazniva dejanja.

Protestniki so na družbenih omrežjih, predvsem TikToku, ustvarjali viralne vsebine, ki kažejo neenakost državljanov. Bogati življenjski standardi otrok politične elite kot nasprotje realnega življenja preostalih državljanov.

Omrežja TikTok, Viber, WeTalk, Nimbuzz in Popo Live so se po vladnih zahtevah registrirali in delujejo nemoteno. Telegram in Global Diary sta oddala vlogo in čakata na vladno odobritev.

Nepal doživlja najhujše civilne nemire v zadnjih letih. Ukrepi vlade so povzročili resne konflikte med državljani, ki zahtevajo demokratične pravice, in oblastjo, ki odgovarja z ostrimi ukrepi nadzora.