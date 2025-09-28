Razočarani Remco Evenepoel: Prišel sem po več #video

Za belgijskega kolesarja Remca Evenepoela, ki je pred tednom dni osvojil naslov svetovnega prvaka v vožnji na čas, se na cestni dirki stvari niso odvijale po načrtu. Najprej je izgubil ključnega pomočnika Ilana Van Wilderja, ki je grdo padel, potem pa moral med dirko kar dvakrat menjati kolo. Na koncu si je izboril srebrno medaljo, a je bil vseeno razočaran.

"Mislim, da bi lahko odpeljal bolje, glede na to, s čim vse sem se soočal. Zgodilo se je v najslabšem mogočem trenutku. Tik pred vzponom na Mount Kigali sem zapeljal v luknjo. Po tem se mi je sedež popolnoma sesedel. Morda se sliši čudno, a zaradi spremenjenega položaja na kolesu sta se mi povsem zakrčili zadnji stegenski mišici. Nisem mogel več pritisniti niti 400 vatov," je po dirki v mešani coni za belgijsko Sporzo razlagal Remco Evenepoel, ki je nato v naslednjem delu trase, pri okrepni postaji, moral zamenjati kolo.

Trenutek frustracije ob čakanju na novo kolo. Foto: Guliverimage

"Tako sem vozil že na tretjem kolesu, a občutek ni bil pravi. Moj sedež je običajno rahlo nagnjen navzdol, tokrat pa se mi je zdelo, da je bil raven. Zaradi tega sem imel močne bolečine v križu. Takrat sem vedel, da je sedež previsoko."

Čeprav je bil razočaran, je priznal, da je imel dobre noge. "Res sem moral zamenjati kolo, a ravno v tistem trenutku so se napadi vrstili drug za drugim, zato sem moral prehiteti ogromno kolesarjev. Po menjavi sem se sicer počutil bolje in se vrnil v dirko, a če vse skupaj seštejem, je bilo preveč lovljenja. Škoda, ker sem bil v odlični formi. Prišel sem po dvojno krono," je brez ovinkarjenja priznal Belgijec, ki je v lovljenju najboljših močno pogrešal Ilana Van Wilderja, ki je po padcu odstopil.

"To je bil velik udarec. Če bi Ilan ostal v igri, bi imeli v zasledovalni skupini še enega kolesarja. Potem bi lahko vozila skupaj, zmanjšala razliko na 35 sekund in dirka bi bila povsem drugačna," je prepričan Evenepoel, ki bo zdaj pozornost hitro moral usmeriti proti evropskemu prvenstvu. "Na koncu smo vseeno odpeljali solidno dirko, pa tudi sam sem od nje odnesel veliko. Zvečer se bom poskušal malce odklopiti skupaj z ekipo in ženo Oumi, nato pa se bom osredotočil na evropsko prvenstvo.

Foto: Guliverimage

Že v sredo, 1. oktobra, ga čaka vožnja na čas, v nedeljo, 5. oktobra, pa še cestna dirka. Glavna tekmeca bosta stara znanca s Toura, Pogačar in Jonas Vingegaard.

