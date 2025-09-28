Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
28. 9. 2025,
20.28

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37

Natisni članek

Natisni članek
Tadej Pogačar Tadej Pogačar svetovno prvenstvo v kolesarstvu Ruanda 2025 Remco Evenepoel

Nedelja, 28. 9. 2025, 20.28

47 minut

Razočarani Remco Evenepoel: Prišel sem po več #video

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37
Remco Evenepoel | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Za belgijskega kolesarja Remca Evenepoela, ki je pred tednom dni osvojil naslov svetovnega prvaka v vožnji na čas, se na cestni dirki stvari niso odvijale po načrtu. Najprej je izgubil ključnega pomočnika Ilana Van Wilderja, ki je grdo padel, potem pa moral med dirko kar dvakrat menjati kolo. Na koncu si je izboril srebrno medaljo, a je bil vseeno razočaran.

Vse o novem uspehu slovenskega kolesarstva:
1. Kako je Tadej Pogačar ubranil naslov svetovnega prvaka!
2. Kaj je Tadej Pogačar povedal po epski predstavi v Kigaliju?
3. Kaj je tako razjezilo Remca Evenepoela?
4. Kaj sporoča Primož Roglič?
5. Tadej Pogačar v nadvse elitnem krogu

"Mislim, da bi lahko odpeljal bolje, glede na to, s čim vse sem se soočal. Zgodilo se je v najslabšem mogočem trenutku. Tik pred vzponom na Mount Kigali sem zapeljal v luknjo. Po tem se mi je sedež popolnoma sesedel. Morda se sliši čudno, a zaradi spremenjenega položaja na kolesu sta se mi povsem zakrčili zadnji stegenski mišici. Nisem mogel več pritisniti niti 400 vatov," je po dirki v mešani coni za belgijsko Sporzo razlagal Remco Evenepoel, ki je nato v naslednjem delu trase, pri okrepni postaji, moral zamenjati kolo.

Trenutek frustracije ob čakanju na novo kolo. | Foto: Guliverimage Trenutek frustracije ob čakanju na novo kolo. Foto: Guliverimage

"Tako sem vozil že na tretjem kolesu, a občutek ni bil pravi. Moj sedež je običajno rahlo nagnjen navzdol, tokrat pa se mi je zdelo, da je bil raven. Zaradi tega sem imel močne bolečine v križu. Takrat sem vedel, da je sedež previsoko."

Čeprav je bil razočaran, je priznal, da je imel dobre noge. "Res sem moral zamenjati kolo, a ravno v tistem trenutku so se napadi vrstili drug za drugim, zato sem moral prehiteti ogromno kolesarjev. Po menjavi sem se sicer počutil bolje in se vrnil v dirko, a če vse skupaj seštejem, je bilo preveč lovljenja. Škoda, ker sem bil v odlični formi. Prišel sem po dvojno krono," je brez ovinkarjenja priznal Belgijec, ki je v lovljenju najboljših močno pogrešal Ilana Van Wilderja, ki je po padcu odstopil.

"To je bil velik udarec. Če bi Ilan ostal v igri, bi imeli v zasledovalni skupini še enega kolesarja. Potem bi lahko vozila skupaj, zmanjšala razliko na 35 sekund in dirka bi bila povsem drugačna," je prepričan Evenepoel, ki bo zdaj pozornost hitro moral usmeriti proti evropskemu prvenstvu. "Na koncu smo vseeno odpeljali solidno dirko, pa tudi sam sem od nje odnesel veliko. Zvečer se bom poskušal malce odklopiti skupaj z ekipo in ženo Oumi, nato pa se bom osredotočil na evropsko prvenstvo. 

Remco Evenepoel | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Že v sredo, 1. oktobra, ga čaka vožnja na čas, v nedeljo, 5. oktobra, pa še cestna dirka. Glavna tekmeca bosta stara znanca s Toura, Pogačar in Jonas Vingegaard.

Preberite še:

Uroš Murn
Sportal Selektor Murn o Pogačarjev lovu na mavrično majico: To je bil prelomen trenutek
Tadej Pogačar, SP Kigali 2025
Sportal Tadej Pogačar zdaj v nadvse elitnem klubu šampionov
Tadej Pogačar
Sportal Kaj je Tadej Pogačar povedal po novi epski predstavi?
Tadej Pogačar
Sportal Še ena nora predstava novega/starega svetovnega prvaka Tadeja Pogačarja!
Remco Evenepoel
Sportal Trenutki frustracije za Remca Evenepoela, ki je imel težave v najbolj neprimernem trenutku #video

Tadej Pogačar Tadej Pogačar svetovno prvenstvo v kolesarstvu Ruanda 2025 Remco Evenepoel
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.