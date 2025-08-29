Petek, 29. 8. 2025, 11.01
11 minut
Suspenz za tri mesece
Slovenska košarkarica Ana Šarić pozitivna na dopinškem testu
Košarkarica Ana Šarić, dolgoletna slovenska reprezentantka v mlajših kategorijah ter ena najboljših igralk kranjskega Triglava, ki je minulo sezono igral v finalu državnega prvenstva, je bila pozitivna na dopinškem testu, so danes sporočili iz slovenske protidopinške organizacije Sloado.
Disciplinska komisija Sloada je 25-letno Ano Šarić zato suspendirala za tri mesece in ji naložila povrnitev stroškov v višini tisoč evrov.
Biološki vzorec, ki so ga športnici odvzeli 9. aprila na tekmi prve slovenske košarkarske lige v športni dvorani Ježica, je po analizi v akreditiranem laboratoriju LABOR Gmbh v Seibersdorfu pri Šarić pokazal prisotnost THC - tetrahidrokanabinola, so zapisali pri slovenski agenciji za boj proti dopingu.
Snov THC - tetrahidrokanabinol je v športu prepovedana in na seznamu Svetovne protidopinške agencije (Wada) sodi v skupino S8 med kanabinoide.
Odločitev, ki jo je sprejela Sloadova disciplinska komisija je dokončna, saj nanjo niso prejeli pritožbe Wade ali Mednarodne košarkarske zveze (Fiba).