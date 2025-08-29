Košarkarica Ana Šarić, dolgoletna slovenska reprezentantka v mlajših kategorijah ter ena najboljših igralk kranjskega Triglava, ki je minulo sezono igral v finalu državnega prvenstva, je bila pozitivna na dopinškem testu, so danes sporočili iz slovenske protidopinške organizacije Sloado.

Disciplinska komisija Sloada je 25-letno Ano Šarić zato suspendirala za tri mesece in ji naložila povrnitev stroškov v višini tisoč evrov.

Biološki vzorec, ki so ga športnici odvzeli 9. aprila na tekmi prve slovenske košarkarske lige v športni dvorani Ježica, je po analizi v akreditiranem laboratoriju LABOR Gmbh v Seibersdorfu pri Šarić pokazal prisotnost THC - tetrahidrokanabinola, so zapisali pri slovenski agenciji za boj proti dopingu.

Snov THC - tetrahidrokanabinol je v športu prepovedana in na seznamu Svetovne protidopinške agencije (Wada) sodi v skupino S8 med kanabinoide.

Odločitev, ki jo je sprejela Sloadova disciplinska komisija je dokončna, saj nanjo niso prejeli pritožbe Wade ali Mednarodne košarkarske zveze (Fiba).