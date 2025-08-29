Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
29. 8. 2025,
11.01

Ana Šarić

Petek, 29. 8. 2025, 11.01

11 minut

Suspenz za tri mesece

Slovenska košarkarica Ana Šarić pozitivna na dopinškem testu

Ana Šarić ne bo smela igrati košarke tri mesece.

Ana Šarić ne bo smela igrati košarke tri mesece.

Foto: Filip Barbalić

Košarkarica Ana Šarić, dolgoletna slovenska reprezentantka v mlajših kategorijah ter ena najboljših igralk kranjskega Triglava, ki je minulo sezono igral v finalu državnega prvenstva, je bila pozitivna na dopinškem testu, so danes sporočili iz slovenske protidopinške organizacije Sloado.

Disciplinska komisija Sloada je 25-letno Ano Šarić zato suspendirala za tri mesece in ji naložila povrnitev stroškov v višini tisoč evrov.

Biološki vzorec, ki so ga športnici odvzeli 9. aprila na tekmi prve slovenske košarkarske lige v športni dvorani Ježica, je po analizi v akreditiranem laboratoriju LABOR Gmbh v Seibersdorfu pri Šarić pokazal prisotnost THC - tetrahidrokanabinola, so zapisali pri slovenski agenciji za boj proti dopingu.

Snov THC - tetrahidrokanabinol je v športu prepovedana in na seznamu Svetovne protidopinške agencije (Wada) sodi v skupino S8 med kanabinoide.

Odločitev, ki jo je sprejela Sloadova disciplinska komisija je dokončna, saj nanjo niso prejeli pritožbe Wade ali Mednarodne košarkarske zveze (Fiba).

