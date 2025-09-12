Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
12. 9. 2025,
15.20

Etiopija doping Tokio 2025

SP Tokio 2025

Diribe Welteji pred SP v težavah zaradi dopinga

STA

Diribe Welteji | Diribe Welteji je ostala brez nastopa na SP v Tokiu. | Foto Reuters

Diribe Welteji je ostala brez nastopa na SP v Tokiu.

Foto: Reuters

Etiopska atletinja Diribe Welteji, svetovna podprvakinja v teku na 1500 m, se je znašla v težavah zaradi dopinga. Na zahtevo krovne svetovne zveze so jo začasno izključili s tekmovanj in bo izpustila svetovno prvenstvo v Tokiu, so potrdili na športnem razsodišču Cas. Maja naj bi brez utemeljenega razloga zavrnila oddajo vzorca.

Mednarodni športni tribunal v Lozani je soglašal z zahtevo mednarodne atletske zveze. Ta je predlagala začasno prepoved tekmovanj v zvezi z domnevno kršitvijo protidopinških pravil. Etiopska protidopinška enota je atletinjo sicer konec avgusta oprostila odgovornosti v zvezi z očitki na njen račun.

"Welteji je označena za neprimerno za nastop na atletskem svetovnem prvenstvu v Tokiu 2025," so sporočili iz Casa. Kvalifikacije v teku na 1500 m za ženske se bodo začele v soboto.

Etiopska protidopinška agencija je 21. maja obtožila Welteji, ki je osvojila srebrno medaljo na SP v Budimpešti 2023, da je "brez utemeljitve zavrnila odvzem vzorca med dopinško kontrolo izven tekmovanja".

Po zaslišanju 12. avgusta pa je ista agencija ugotovila, da športnica ni kršila protidopinških predpisov, ne da bi navedla razlogov.

Enota za integriteto v atletiki (AIU) se je 1. septembra odločila, da se bo na to odločitev pritožila pri Casu in zahtevala začasen suspenz, ki bo začel veljati od SP v Tokiu, dokler zadeve ne bodo rešili.

Welteji, četrta na lanskih olimpijskih igrah v Parizu, ni tekmovala od julija, ko je na mitingu v Eugenu dosegla osebni rekord tri minute, 51 sekund in 44 stotink ter končala na drugem mestu za Kenijko Faith Kipyegon, ki je podrla svetovni rekord.

