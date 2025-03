Jakob Ingebrigtsen tretjič slavil dvojček na EP, dvakrat prva tudi Femke Bol

Norvežan Jakob Ingebrigtsen je na 38. dvoranskem atletskem evropskem prvenstvu, ki se je po štirih dnevih končal v nizozemskem Apeldoornu, še tretjič v nizu na prvenstvih osvojil dve zlati medalji v tekih na 1500 in 3000 m. Čeprav ni nastopila posamično, pa je domača zveznica Femke Bol prav tako osvojila dve zlati medalji.

Femke Bol, ki se je odločila, da bo v tej zimski sezoni tekmovala le na domačem prvenstvu, je na začetku EP zmagala v mešani štafeti 4x400 m, prav v zadnji preizkušnji EP pa še v ženski 4x400 m. Skupaj z Lieke Klaver, Nino Franke in Cathelijn Peeters je s časom 3:24,35 postavila rekord prvenstev na navdušenje domačih gledalcev, ki so napolnili sedeže dvorane ves čas prvenstva, tudi v dopoldanskih kvalifikacijah.

Prvi zvezdnik prvenstva na Nizozemskem je bil dvakratni olimpijski zmagovalec in prav tolikokrat svetovni prvak Jakob Ingebrigtsen. Dvojni dvojček je tretjič po Torunu 2021 in Istanbulu 2023 zaokrožil z zmago na daljši razdalji dva dni po naslovu na 1500 m.

Štiriindvajsetletni Norvežan je drugič zmagal brez naprezanja v sedmih minutah, 48 sekundah in 37 stotinkah, kar je njegov najboljši dosežek v sezoni. Drugi je bil Britanec George Mills (7:49,41), tretji Francoz Azeddine Habz (7:50,48).

Jakob Ingebrigtsen je še tretjič osvojil dvojček zmag. Foto: Reuters

Ingebrigtsen je pri 24-letih osvojil že šestnajsti naslov evropskega prvaka na različnih podlagah in razdaljah. Obenem je izenačil rekordni sedmi dvoranski celinski naslov. Toliko jih je pred njim za nekdanjo Sovjetsko zvezo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja osvojil Ukrajinec Valerij Borzov, tedaj v sprintih na 50 in 60 m.

Tudi Ukrajinka Jaroslava Mahučik, aktualna olimpijska in svetovna prvakinja, je v skoku v višino s prepričljivo zmago potrdila svoj zvezdniški status. Z 1,99 m je osvojil tretje zaporedno zlato na dvoranskih EP. Na 2,06 m, kar bi bil rekord prvenstev, pa v njenem šele drugem tekmovanju to zimo ni bil uspešna. Z 1,95 m in srebrom se je znova izkazala mlada srbska tekmica Angelina Topić.

Jaroslava Mahučik je osvojil tretje zaporedno zlato na dvoranskih EP, s srebrom se je znova izkazala mlada Srbkinja Angelina Topić. Foto: Reuters

Domačin Menno Vloon in Grk Emanuil Karalis, bronast lani na OI, sta si razdelila zlato v skoku s palico (5,90 m) v odsotnosti svetovnega rekorderja in serijskega zmagovalca Armanda Duplantisa.

Na 60 m je v finalu z izidom sezone na svetu, 7,01 sekunde, slavila Zanyab Dosso iz Italije in za stotinko ugnala Švicarko Mujingo Kambindji, sestro zmagovalke na 60 m ovire na tem prvenstvu, Ditaji Kambindji.

Samuel Chapple je pretekel osupljivih zadnjih 50 metrov za nizozemski državni rekord 1:44,88 ter zmaga na 800 m. Le štiri stotinke sekunde je bil pred favoritom, Belgijcem Elliotom Crestanom.

Finka Saga Vanninen je s 4922 točkami zmagala v petoroboju. Andrei Rares Toader je z romunskim rekordom 21,27 m zasedel prvo mesto v suvanju krogle. V tej disciplini med atletinjami je z 20,69 m slavila Jessica Schilder.

V teku na 3000 m za je bil po srhljivem začetku razburljiv še zaključek. Sarah Healy je prehitela Britanko Melisso Courtney-Bryant za zlato z 8:52,86, kar je bil prvi evropski dvoranski naslov za Irko.

Dvaintridesetletna nizozemska atletinja Maureen Koster je med to finalno tekmo grdo padla že v uvodnem delu in ostala v nezavesti. Nato so jo na nosilih odnesli iz dvorane, na srečo je kasneje prišla k zavesti.

Preberite še: