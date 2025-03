"Osvojeni medalji sta povem drugačni, od psihične priprave, potrebne zanju, stres je bil povsem drugačen. Mentalna priprava je bila danes najpomembnejša in je odločala o medaljah. Ko mi je bilo težko in sem videla, da nobena ne 'crkuje', je tudi meni postalo težko. A sem vedela, da se ostale počutijo enako in le to je bilo pred mano, da ne odneham," je pojasnila Anita Horvat.

V boju za zlato, pa jo je pohodila Švicarka

Menila je tudi, da je bila na poti do zlata. "V zadnjih 100 metrih sem dobila občutek, da bom zmagala. A mi je nato Švicarka padla na noge in sem izgubila korak. Tega sicer nisem videla, kako se je vame zapletla, a mi je stopila na nogo. Zabilo mi jo je na tla, namesto da bi stopila naprej. Zagotovo sem tu izgubila veliko," je odločilni trenutek tekme opisala Horvat.

"Takoj nato je nastala gneča, nato sem komaj čakala, da pridem prek ciljne črte. Ko sem prišla v cilj, sem že vedela, da sem tretja. A vedno nato pogledam na semafor izidov. In ko sem videla trojko pred svojim imenom, se mi je odvalil kamen od srca."

Čutila je, da je dosegljivo tudi zlato, pa je imela nekaj smole v gneči. Foto: Peter Kastelic/AZS

Tokrat uživala v častnem krogu

Tokat je bilo tudi njeno proslavljanje medalje drugačno kot pred dvema letoma v Turčiji, ko je osvojila svojo prvo člansko medaljo na velikih tekmah.

"V Istanbulu nisem tekla častnega kroga, ker so druge kar odšle s proge, sama pa se na to nisem spomnila. Zato sem si rekla, da tokrat bom tekla častni krog in v njem tudi uživala. In tako je tudi bilo. Gledalcev na polnih tribunah pred tem sploh nisem opazila," je popolno osredotočenost na nastop posredno izpostavila slovenska rekorderka na 400 m.

"Dala sem vse od sebe, več nisem mogla"

Že na ogrevanju je bilo med tekmovalkami videti, da gre za pomemben nastop. "Veliko nervoze je bilo, vse smo bile živčne in napete. To se je preneslo na tekmo. Bilo je veliko prerivanja, 'komolčkov', padec ... A nisem šla sama naprej, da bi se temu izognila, ker se nisem počutila, da bi to morala narediti."

Kljub vsemu je bila zadovoljna z nastopom. "Dala sem vse od sebe, več nisem mogla. Želela sem osvojiti medaljo in to mi je tudi uspelo."

Častnega kroga si tokrat ni pustila vzeti. Foto: Guliverimage

V tej sezoni bosta še dve veliki tekmovanji. Dvoransko SP bo kmalu v kitajskem Nanjingu, potekalo bo od 21. do 23. marca, septembra pa bo še SP na prostem v Tokiu na Japonskem.

Dvoransko SP bo izpustila

"Na dvoransko SP ne bom odpotovala, tako sva se že prej odločila s trenerjem Tevžem Korentom. To, kar sem naredila tu v treh dnevih, je bilo dovolj, dovolj je bilo stresa za to zimsko sezono. Sedaj rabim počitek in odklop teden dni, preden bom znova začela trenirati za poletno sezono. Za SP septembra v Tokiu še nimam norme, ampak bo prišla v poletni sezoni," je prepričana.

Zaročenka slovenskega jadralnega olimpijca Žana Luke Zelka, ta jo je zaprosil na ladjici na Seni med odprtjem olimpijskih iger lani v Parizu, je to zimo živela in trenirala na španskem otoku Lazarotu. "V tamkajšnjem klubu lahko treniram, imam na voljo stadion, fitnes, bazene, če jih potrebujem. Super pogoje imam," je končala Horvat.

Preberite še: