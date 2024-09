Že pred dvema letoma so v Nemčiji zamenjali 15 dizelsko gnanih vlakov s štirinajstimi novejšimi, ki za pogon uporabljajo vodik. Ti vlaki so bili v Spodnji Saški del omrežja z rednimi linijami med mesti Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde and Buxtehud - vsa mesta so v bližini Hamburga na severu Nemčije.

V uporabi so vlaki proizvajalca Alstom in sicer gre za vlak z oznako coradia ilint. Alstom ima poleg projekta v Zgornji Saški sklenjene tudi dobave vlaka v okolico Frankfurta, prav tako se bodo širili v Italiji. Po podatkih proizvajalca en kilogram vodika odtehta 4,5 litra dizelskega goriva. Vlak s pogonom na vodik lahko pelje s hitrostjo do 140 kilometrov na uro.

V prihodnje prevoz vodika s tovornjaki ne bo več potreben

Zdaj so nastale težave zaradi dobave vodika, ki je potreben za pogon vlakov, je poročal nemški Der Spiegel. Zapletlo se je pri dobavi vodika, ki ga morajo do mesta Bremervörde, kjer je vodikova polnilnica za vlake, pripeljati s tovornjakom iz 40 kilometrov oddaljene kemične tovarne v Stadeju. Tam vodik izdelajo iz odpadnih snovi.

V prihodnje bodo v Bremervördeju z uporabo elektrike iz obnovljivih virov izdelovali tako imenovani zeleni vodik, kar bo tudi odpravilo morebitne zaplete pri prevozu s tovornjaki.

Tisoč kilometrov dosega je za regionalne vlake zanesljivo dovolj

Polnilna postaja v Bremervördeju ima kapaciteto 1.800 kilogramov vodika, ki se nahaja v 64 rezervoarjih pod tlakom 500 barov. Na voljo imajo šest kompresorjev za stiskanje vodikai in dve črpalki.

Vlak ima domet do tisoč kilometrov z enim tankom vodika in lahko opravijo svoje dnevne potrebe voženj brez vmesnega postanka za polnjenje.