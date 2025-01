Nekdanji odgovorni urednik Demokracije in voditelj na televiziji Nova24 Jože Biščak je na omrežju X objavil posnetek, na katerem desno roko z vso silo iztegne v fašistični pozdrav. Gesto je pospremil z besedami "my heart goes out to you", kar v prevodu pomeni "sočustvujem s teboj". Objavo je dopolnil še s pripisom, da gre za izziv za Elona Muska.

Na Elona Muska, ustanovitelja Tesle, Space X in največjega lastnika omrežja X, so se usule kritike, potem ko je na inavguraciji Donalda Trumpa med svojim govorom dvakrat iztegnil roko v kretnjo, ki jo poznamo kot fašistični pozdrav. To je storil v trenutku, ko je razlagal o možnosti pristanka človeka na Marsu.

Seveda se je ob tem sprožil vihar interpretaciji Muskove iztegnjene roke, pri čemer so njemu naklonjeni mediji poudarjali, da kritiki gesto jemljejo iz konteksta. Ob tem je seveda težko prezreti tudi kontekst, da je Musk velik podpornik skrajno desne Alternative za Nemčijo.

Foto: omrežje X Tako kot v Nemčiji je tudi pri nas od konca lanskega leta prepovedana uporaba simbolov nacistične ali fašistične ideologije, med katere spada tudi fašistični pozdrav z iztegnjeno desnico.

Tožilstvo in policijo smo zato vprašali, ali bosta zoper Biščaka, ki je bil leta 2022 že obsojen spodbujanja sovraštva in širjenja rasističnih idej, ukrepala po noveli zakona o varstvu javnega reda in miru. Pojasnila bomo objavili, ko jih prejmemo.

20.a člen zakona o varstvu javnega reda in miru



(1) Kdor na javnem kraju nosi, obeša, razkazuje, vzklika, izvaja, distribuira, objavlja ali kako drugače uporablja pozdrave, himne oziroma pesmi, zastave, uniforme, znake, parole oziroma gesla in druge oznake ter z njimi povezana slikovna in avdiovizualna gradiva, ki so značilni za nacizem, fašizem ter njune kolaborantske organizacije iz časa druge svetovne vojne in s takšnim ravnanjem koga vznemirja ali razburja ali ogroža, se kaznuje z globo od 500 do 1.000 evrov.