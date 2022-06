Turčija je spremenila svoje ime

Tiskovni predstavnik Združenih narodov Stephane Dujarric je včeraj za CNN povedal, da je Turčija spremenila ime države in se preimenovala v Türkiye. Kampanja za preimenovanje se je začela decembra lani, Združeni narodi pa so spremembo potrdili v sredo.

"Proces, ki smo ga začeli pod vodstvom našega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, da bi povečali vrednost blagovne znamke naše države, je treba dokončati," je v torek na družbenem omrežju Twitter zapisal turški minister za notranje zadeve Mevlut Cavusoglu.

Ta je v pismu, ki ga je naslovil na generalnega sekretarja ZN Antónia Guterresa, zapisal: "Želim vas obvestiti, da bo vlada Republike Turčije v skladu s predsedniško okrožnico z dne 2. decembra 2021 odslej uporabljala ime Türkiye namesto Turčija."

Države se lahko svobodno preimenujejo

Tiskovni predstavnik ZN je včeraj za CNN povedal, da so spremembo sprejeli in veljati je začela takoj, ko so prejeli zahtevo in se prepričali, da je dokument legitimen. Dejal je, da ni šlo za vprašanje, ampak zahtevo, zato ni bilo v njihovi pristojnosti, da zahtevo sprejmejo oziroma ne sprejmejo.

"Države lahko svobodno izberejo, kako želijo biti imenovane. To se ne dogaja vsak dan, vendar ni nenavadno, da spremenijo svoje ime," je dejal. In dodal, da je tudi Slonokoščena obala želela spremeniti svoje ime.

Postavili so temelje za prenovo države

Cavusoglu je za državno tiskovno agencijo Anadolu v sredo povedal, da je vlada s sodelovanjem s turškim direktoratom za komunikacije, ki je povezana s predsednikovim uradom, uspešno postavila temelje za prenovo države.

Turški direktor za komunikacije Fahrettin Altun pa je v sredo na Twitterju objavil promocijski videoposnetek z napisom: #HelloTürkiye.