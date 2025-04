Pred košarkarji Los Angeles Lakers je danes ponoči morda že zadnja tekma sezone. Jezerniki se bodo na peti tekmi prvega kroga končnice pomerili z Minnesoto Timberwolves, ki vodi s 3:1 v zmagah in bo imela tako v rokah že prvo zaključno žogo. V medijih pa še vedno kroži dogajanje s četrtega srečanja, ki so ga Lakers izgubili s 113:116.

Dogajanje na četrti tekmi v Minneapolisu še naprej buri duhove. Veliko črnila je bilo že prelitega okoli nedosojene osebne napake nad Luko Dončićem v zaključku tekme, za katero so potem v vodstvu lige priznali, da niso ravnali prav. Mnogi pa so se razpisali tudi o delu in odločitvah stratega Jezernikov JJ Redicka, ki je celoten drugi polčas četrte tekme z Minnesoto odigral z isto peterko. Med njimi je bil tudi Dončić, ki je s soigralci v končnici zapravil vodstvo in izgubil.

Dončić je dosegel 38 točk, ob tem je dosegel še dve asistenci in en skok, mnogo kritik pa se je znova naposlušal na račun svoje obrambe. Še posebej glasen je bil po zadnji predstavi večkrat kontroverzni nekdanji košarkar zdaj pa analitik ESPN Kendrick Perkins, ki je spregovoril v First Take in kot že ničkolikokrat s svojimi komentarji napadel Slovenca.

Kendrick Perkins says he sees Nico Harrison’s vision



"Anthony Edwards is going to win a championship before Luka Doncic. Anthony Edwards is built different. [Ant] is a better all-around basketball player than Luka Doncic."



(h/t @ClutchPoints )



pic.twitter.com/225phJVwtD — NBACentral (@TheDunkCentral) April 28, 2025

"Ko sem gledal zadnjo četrtino, sem videl in razumel, o čem je govoril Nico Harrison, ko je govoril o razlogih za menjavo Luke. Luko je menjal, ker je čutil, da z njim Dallas ne more postati prvak, to vsi vemo in to sem videl tudi sam, ko sem ga gledal v drugem polčasu. A nisem čutil tega, ko sem na drugi strani gledal Anthonyja Edwardsa, prepričan sem, da bo on prej osvojil šampionski prstan kot Luka. Edwards je zgrajen drugačen, zame je veliko bolj vsestranski košarkar kot Luka," je dejal Perkins.

"Lahko bi prišel v eter in govoril o tem, da je bila to napačna odločitev JJ Redicka, ki ni menjal in tudi tu se ne bi zmotil, ker je 40-letni LeBron igral 24 minut. A Luka je na drugi strani mlad, moral bi biti sposoben odigrati teh 24 minut na najvišji ravni brez premora. Anthony Edwards je tega zmožen in on je v drugem polčasu blestel," je še dodal nekdanji košarkar, ki je z Bostonom leta 2008 osvojil šampionski prstan.

Redick je sicer na obračunu z Minnesoto postal prvi trener v ligi NBA, ki v celotnem drugem polčasu ni opravil niti ene menjave, kar so mnogi označili za tvegano potezo, sploh ob predpostavki, da je Dončić skozi sezono manjkal zaradi poškodbe, podobno se je zgodilo tudi Jamesu.

Tudi Perkins si je zaradi svojih komentarjev priklical številne kritike, ki so ga ob tem spomnili na to, kaj vse je Dončić v preteklosti že dosegel in da je bil lani le streljaj oddaljen od svojega prvega naslova.

Preberite še: