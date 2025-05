Pred peto tekmo oziroma že po koncu četrte prvega kroga končnice v ligi NBA se je pod plazom kritik znašel tudi trener Los Angeles Lakers JJ Redick. Ta je na četrtem obračunu v seriji postal prvi trener v ligi, ki v drugem polčasu ni opravil niti ene menjave, tako da so mnogi neuspeh Lakersov na račun tega pripisovali tudi njemu. Menjave so bile glavna tematika tudi pred petim srečanjem, eno izmed vprašanj pa je Redicka vznemirilo do te mere, da je odkorakal iz novinarske konference pred srečanjem.

Glavni trener Los Angeles Lakersov JJ Redick je v četrti tekmi prvega kroga serije lige NBA dvignil ogromno obrvi in začudenih pogledov, ko se je v nedeljo proti Minnesoti Timberwolves odločil, da bo celoten drugi polčas igral z isto peterko. Bil je drzen načrt, poskus, da bi izkoristil veličino in razsežnosti igre prvih dveh zvezdnikov LeBrona Jamesa in Luke Dončića, a načrt ni uspel. Ravno nasprotno, Lakers so bili v zadnji četrtini povsem nemočni in zmage so se razveselili Timberwolves.

Pred peto tekmo je bila tematika na novinarski konferenci pričakovano tudi pogovor o menjavah. Eden izmed novinarjev pa je Redicka razjezil do te mere, da je ta besno odkorakal iz prostora. "Ko gledate posnetek in delate analizo, kaj se vam je na četrti tekmi podilo po glavi oziroma kakšen je bil vaš miselni proces, da ste se odločili, da na parketu zadržite isto peterko? Mogoče obstaja kakšen vaš pomočnik, na katerega se boste obrnili za nasvet, da bi priložnost dobili tudi drugi košarkarji?" je dejal eden izmed ameriških novinarjev.

"Ali to govorite zaradi pomanjkanja mojih izkušenj in da je bila moja odločitev posledica tega?" je bil odrezav Redick. "Mislite, da ne govorim z mojimi pomočniki glede menjav prav vsako minuto odmora?" "Mislim, da se ogromno trenerjev v takšnih trenutkih posvetuje s pomočniki," je dodal novinar. "Tako kot jaz. Čisto vsakič. To je res čudna predpostavka," je novinarja jezno prekinil Redick, ki Lakerse vodi v svoji prvi končnici v vlogi trenerja. Zatem je jezno vstal in zapustil novinarsko konferenco.

