Slovenski košarkar Vlatko Čančar se je po poškodbi gležnja pred dnevi vrnil nazaj v tekmovalni pogon in že utrpel novo. Tokrat si je poškodoval levo koleno, ki mu je v preteklosti že prekrižalo načrte. Leta 2023 si je namreč strgal križne vezi in izpustil celotno lansko sezono.

Slovenski reprezentant Vlatko Čančar nima sreče s poškodbami. Zaradi nevšečnosti z gležnjem je izpustil večino tekem letošnje sezone, potem ko si je na uvodni tekmi proti ekipi Oklahoma City poškodoval gleženj. Pred petimi dnevi smo ga naposled spet videli na delu.

Finalmente Vlatko Cancar vem tendo uma sequência de minutos, vinha bem hoje jogando como pivô reserva.



Ele tinha 5 pontos e 4 rebotes quando se machucou nesta enterrada.



Mesmo joelho que ele sofreu o ACL. Vamos torcer pra não ser nada sério🙏pic.twitter.com/L2SqSUNno7 — Nuggets BR 🇧🇷 (@Nuggets_Brasil) November 20, 2024

Ko je že kazalo, da se bo ustalil v rotaciji, se mu je vnovič pripetila nesreča. Na gostovanju pri Memphis Grizzlies so njegovi Denver Nuggets zmagali s 122:110, a tekma Čančarju ne bo ostala v lepem spominu.

Na parketu je preživel dobrih enajst minut, v katerih se je podpisal pod pet točk (1/2 za 2, 1/1 za 3), štiri skoke in eno izgubljeno žogo. Primorec je igral le v prvem polčasu, saj si je ob zabijanju ob koncu druge četrtine ob pristanku poškodoval levo koleno. Gre za isto koleno, v katerem si je leta 2023 strgal križne vezi, posledično pa je izpustil celotno lansko sezono.

Malone: Upamo, da ni hujšega

"Nisem se še pogovarjal z našimi zdravniki," je trener Michael Malone dejal takoj po tekmi, ko so ga vprašali, ali obstaja strah, da bi se lanska poškodba ponovila. "Med polčasom sem preveril, kako je, in bil je dobre volje. Zdelo se je, da ne čuti večjih bolečinah. A ne želim prehitevati s kakršnimikoli ugibanji glede tega, kaj se je zgodilo. Naše osebje bo preverilo, kakšno je njegovo stanje. Upamo, da ni nič hujšega in se bo lahko hitro vrnil, saj je bil zelo učinkovit," je zaključil Malone.