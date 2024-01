Noooooro, sanjski rekord Luke Dončića, ki bo še dolgo odmeval! #video

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je blestel v ligi NBA kot še nikoli. Dallasu je do zmage v Atlanti (148:143) pomagal z neverjetnim izkupičkom. Dosegel je kar 73 točk, vse skupaj začinil z izjemnim metom iz igre (25/33), 10 skoki in 7 asistencami ter porušil kopico rekordov. 24-letni Ljubljančan se je podpisal pod četrti najboljši strelski večer v zgodovini lige NBA in povsem zasenčil 62 točk Devina Bookerja, ki je s Phoenixom izgubil proti Indiani.

Atlanta Hawks : Dallas Mavericks 143:148 (31:27, 66:66, 102:108)

Young 30, Johnson 25, Bogdanović 24, Murray 22; Dončić 73, Green 21, Hardaway Jr. 13

Učinek Luke Dončića: 73 točk (met za tri 8/13, met za dve 17/20, prosti meti 15/16), 10 sk., 7 as., 1 ukr. žoga, 4 izg. žoge v 45 minutah

27. januar 2024 se bo zapisal v zgodovino slovenske košarke z zlatimi črkami. To je dan, ko je ''Luka Magic'' zablestel v vsem svojem sijaju. Pri 24 letih počne stvari, o katerih lahko velika večina košarkarjev zgolj sanja. O tem, kako veliko čarovnij premore igra slovenskega virtuoza Luke Dončića in kako neskončno pri tem uživa, smo se lahko prepričali že mnogokrat. Skoraj je ni tekme, ki ne bi postregla s kakšnim novim mejnikom ali pa statističnim sladkorčkom. Nekaj takšnega, kar pa je pokazal na gostovanju v Atlanti, pa spada med največje dosežke, najbolj vroče in razigrane trenutke, kar jih je bilo videti v pestri karieri še vedno mladega Ljubljančana.

Kako je Luka Dončić v Atlanti dosegel zgodovinskih 73 točk:

Košarkarskim sladokuscem je od leta 2018, odkar se dokazuje v ZDA, serviral že ogromno mojstrovin, v tako zajetnem opusu, kot je to počel proti Atlanti Hawks, pa ga še niso spremljali. Na prvi tekmi po tem, ko je bil že petič izbran na zvezdniško srečanje All-Star, četrtič se bo udeležil spektakla kot član začetne peterke, je dokazal, kako spada med največje.

Da bo to poseben večer Luke Dončića, je naznanil že rekord franšize Dallas Mavericks po prvem polčasu. Takrat je Dončić prejšnji rekord Dirka Nowitzkega, ki ga je postavil pred 15 leti proti Utahu (34 točk v drugem polčasu), popravil za sedem točk in si tudi prislužil čestitke Nemca:

WHAT A 1ST HALF FOR LUKA DONCIC.



41 PTS

16/21 FGM

5 3PM



The highest scoring half of his career and a new record for the Mavs franchise 👏 pic.twitter.com/973UBVOSgG — NBA (@NBA) January 27, 2024

Luka 🔥🔥🔥 — Dirk Nowitzki (@swish41) January 27, 2024

V Atlanti je znova v ekipi pogrešal kar nekaj zelo pomembnih soigralcev, najbolj pa Kyrieja Irvinga, ki je zaradi poškodbe prsta izpustil drugo zaporedno tekmo. Tako je v napadu na pleča LD77 padlo še več odgovornosti. 24-letni Slovenec se izziva ni ustrašil. Proti Atlanti, njegovemu nesojenemu prvemu klubu v ligi NBA, katerega član je bil na naboru leta 2018 le nekaj minut, nato pa se je Dallas dogovoril za menjavo in v Atlanto za Dončića poslal Traeja Younga, je že v prvem polčasu polnil koš tako marljivo kot še nikoli v karieri. Noro, a resnično. V prvem polčasu je v 22 minutah, kolikor jih je prebil na parketu, dosegel neverjetnih 41 točk!

Kar se tiče absolutnih rekordov lige NBA, je postal Dončić prvi košarkar, ki je v enem polčasu prispeval vsaj 40 točk, obenem pa izvajal manj kot pet prostih metov. Dončić jih je v prvem polčasu izvajal "le" štiri.

Pri tem pa se ni ustavil. Še več, v podobnem ritmu je nadaljeval tudi v drugem polčasu. Po treh četrtinah se je ob njegovi statistiki že svetlikala številka 57. Ko pa se je razburljivo srečanje v Atlanti, Trae Young je s trojko pet sekund pred koncem znižal na -3, a je nato oba prosta meta izkoristil Tim Hardaway Jr., le končalo in je Dallas po treh zaporednih porazih le okusil slast zmage, kar je prvega junaka srečanja Dončića zagotovo bolj spravilo v dobro voljo kot pa rekordni strelski večer, se je znašla v ospredju številke 73. Mogočna številka 73, ne le novi slovenski in evropski strelski rekord v ligi NBA, ampak tudi rekord franšize Dallas Mavericks, pa rekordni dosežek v dvorani State Farm Arena v Atlanti in še bi lahko naštevali.

Dodal je še deset skokov in sedem asistenc, vse skupaj pa začinil z imenitnim metom iz igre 25/33, od tega za tri točke 8/13, pri izvajanju 16 prostih metov pa je bil neuspešen le enkrat. Dončić je vztrajno paral živce obrambi Atlante. Sprva ga je pokrival Jalen Johnson, nato sta ga skušala ustaviti še Saddiq Bey in Dejounte Murray. Dončić pa je še naprej razgaljal njihove slabosti. Vse do te mere, da so se proti koncu, ko je vrag že vzel šalo, Dončić pa je po točkah že postavil svoj novi rekord (pred tem je bil njegov rekord 60, ki ga je dosegel predlani na srečanju proti New Yorku), gostitelji oprijeli najbolj skrajnega in neatraktivnega ukrepa. Dončića so strogo podvajali in to že ob prehodu v napad. A tudi to ni Dončiću preprečilo, da ne bi še nekajkrat ušel obrambi in se s 73 točkami približal košarkarski popolnosti.

Luka Dončić je v prvi četrtini dosegel 18, v drugi 23, v tretji 16, v zadnji pa znova 16 točk. Skupno? Kar 73! Po tekmi mu je za izjemen dosežek kot prvi čestital Trae Young, ki je bil sicer s 30 točkami prvi strelec Atlante. Foto: Reuters

Nenazadnje je to četrti najboljši strelski dosežek v zgodovini lige NBA, več točk sta od njega na tekmah dosegla le legendarna Wilt Chamberlain (dvakrat - 100 in 78) in Kobe Bryant (enkrat - 81). Nato pa pride na vrsto že slovenski košarkar, ki je pred 25. rojstnim dnevom ustvaril toliko presežkov, da že dolgo spada med najbolj priljubljene obraze lige NBA, vsekakor pa najbolj prepoznavnega slovenskega športnika na svetu in največjega ambasadorja svoje domovine. Novi rekordi so njegov status košarkarskega superzvezdnika le še utrdili.

Kaj vse je v Atlanti uspelo Luki Dončiću? Postavil je nov osebni strelski rekord. Postavil je tudi nov slovenski in evropski rekord v ligi NBA.

Postavil je nov strelski rekord franšize Dallas Mavericks.

Postal je prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je dosegel vsaj 70 točk ter imel več kot 75-odstoten met iz igre. Njegov je bil 76-odstoten (25/33). HISTORIC 73-POINT NIGHT FROM LUKA DONCIC 🤯



🔥 73 PTS

🔥 25/33 FGM (75.8%)

🔥 15/16 FTM

🔥 8 3PM



He becomes the 4th player in NBA history to score 73+ points and the first ever to score 70+ on 75% or higher from the field. pic.twitter.com/Afm9cyJung — NBA (@NBA) January 27, 2024 Izenačil je četrto največje število doseženih točk v zgodovini lige NBA. Več od njega sta ga dosegla le pokojna Wilt Chamberlain (100 in 78) ter Kobe Bryant (81), 73 točk pa je dosegel še David Thompson .

Postavil je strelski rekord lige NBA v tej sezoni. Pred tem je bil slab teden s 70 točkami rekorder Joel Embiid .

Postal je šele deseti košarkar v zgodovini lige NBA, ki je dosegel vsaj 70 točk.

Ameriški raper Boosie Badazz se je tako razveselil Dončićevega podpisa na dres po nepozabni predstavi:

Boosie getting a Luka Doncic jersey signed by Luka after his Atlanta Hawks got 73 points dropped on them is CRAZY WORK 😂 pic.twitter.com/XtPlLvaQG6 — JetSki Skip 🌊 (@iLoveSkip) January 27, 2024

Luka Dončić se je vpisal v zgodovino kot šele šesti košarkar v zgodovini lige NBA, ki je bil petkrat izbran na tekmo All-Star pred 25. rojstnim dnevom:

Luka Doncic is only the sixth player in NBA history to get FIVE all-star selections before the age of 25 🤯



Elite company 🔥 pic.twitter.com/8Zu7ebSUqu — SportsCenter (@SportsCenter) January 27, 2024

Košarkarje Dallasa čaka nov izziv v ligi NBA že v noči na nedeljo. V Teksas prihaja Sacramento. Trener Jason Kidd bi lahko znova pogrešal veliko igralcev. V Atlanti so manjkali Kyrie Irving (poškodba palca), Maxi Kleber in Dwight Powell, na srečanju v Atlanti pa si je poškodoval levo zapestje Derrick Jones Jr. Poškodoval se je 30 sekund pred koncem prvega polčasa in se nato ni več vrnil na parket.

Strelski šov si je privoščil tudi Booker, a … V ponedeljek sta imeniten strelski večer priredila Joel Embiid (Philadelphia) s 70 ter Karl-Anthony Towns (Minnesota) z 62 točkami, tokrat pa sta ''vroča rivala'', kot ju skušajo prikazati v ligi NBA, Luka Dončić (Dallas) in Devin Booker (Phoenix) še korak naprej. Slovenec je dosegel 73, Američan pa 62 točk. Če pa se je lahko Dončić razveselil pomembne zmage Dallasa, s katero so Mavericks prekinili niz treh zaporednih porazov, pa se je manj smejalo zvezdniku Phoenixa. Sonca so namreč ostala praznih rok proti Indiani (131:133). Napete zadnje sekunde srečanja med Indiano in Phoenixom: Phoenix je zapravil lepo prednost (+17), Booker pa je bil najbolj razigran v prvi četrtini, ko je dosegel kar 29 točk in postavil nov mejnik franšize. V zadnji sekundi je imel priložnost, da bi s trojko popeljal Sonca do zmage, a mu je spodrsnilo, tako da se mu načrt ni posrečil. Tako je Phoenix, za katerega je Kevin Durant prispeval 20 točk, 7 skokov in 6 asistenc, prekinil niz sedmih zaporednih zmag. Pri Indiani, ki ji še vedno ne more pomagati poškodovani Tyrese Haliburton, je bil z 31 točkami najboljši strelec novinec Pascal Siakam. Obi Toppin, ki je dobre tri sekunde pred koncem dosegel zmagoviti koš, je dodal 23 točk in 11 skokov.

