Velika čast za Luko Dončića

Nastop v prvi peterki so odločili glasovi navijačev (50%), NBA košarkarjev (25%) in novinarjev (25%). Luka Dončić je med branilci na zahodu med glasovi preostalih košarkarjev osvojil drugo mesto (prvo je pripadlo Shaiju Gilgeousu-Alexandru), prvo med navijači in drugo v glasovih novinarjev, ki so na prvo mesto prav tako uvrstili že prej omenjenega košarkarja Oklahome.

Making his 5th #NBAAllStar appearance... Luka Doncic of the @dallasmavs.



Drafted as the 3rd pick in 2018 out of Slovenia, @luka7doncic is averaging 33.6 PPG, 8.5 RPG and 9.3 APG for the Mavericks this season. pic.twitter.com/zNmNDF0ZjP — #NBAAllStar (@NBAAllStar) January 26, 2024

V Indianapolisu bo tekma All-Star potekala po nekdanjem formatu, ko se bosta konferenci pomerili med seboj. Zahod se bo spopadel z vzhodom. Na zahodu bo kapetanski trak pripadel LeBronu Jamesu, ki bo z 20. nastopom na tekmi All-Star spisal zgodovino. James in Dončiću bodo družbo v prvi peterki delali še Gilgeous-Alexander, Kevin Durant in Nikola Jokić.

Na vzhodu bo kapetan Giannis Antetokounmpo, ki si bo parket delil s Tyresom Haliburtonom, klubskim soigralcem pri Milwaukeeju Damianom Lillardom, Jaysonom Tatumom in Joelom Embiidom.

Prvi postavi:

Zahodna konferenca:

Košarkar Ekipa Uvrstitev po št. glasov košarkarjev Navijačev Novinarjev Luka Dončić Mavericks 2 1 2 Shai Gilgeous-Alexander Thunder 1 3 1 LeBron James Lakers 2 1 2 Kevin Durant Suns 3 3 3 Nikola Jokić Nuggets 1 2 1

Vzhodna konferenca:

Košarkar Ekipa Uvrstitev po št. glasov košarkarjev Navijačev Novinarjev Tyrese Haliburton Pacers 1 1 1 Damian Lillard Bucks 4 3 5 Giannis Antetokounmpo Bucks 1 1 1 Jayson Tatum Celtics 3 2 3 Joel Embiid 76ers 2 3 2

Ko so bili vsi glasovi sešteti, so bili igralci v obeh konferencah razvrščeni glede na položaj v vsaki od treh glasovalnih skupin. Rezultat vsakega igralca je bil izračunan s povprečjem njegovega položaja na podlagi glasov navijačev, glasov igralcev in glasov medijev. Trenerji bodo teden dni pozneje izbrali še rezerviste.

Dončić je sicer do zdaj štirikrat nastopil na tekmi All-Star, mesto pa si je z dobrimi predstavami več kot prislužil tudi letos. V povprečju dosegal 33,6 točke, 8,5 skoka in 9,3 asistence na tekmo. Slovenski as je poleg LeBrona Jamesa, Kobeja Bryanta, Shaquilla O'Neala, Isiaha Thomasa in Anthonyja Davisa edini košarkar, ki se je petkrat uvrstil na tekmo vseh zvezd pred dopolnjenim 25. letom starosti. Poleg tega je v franšizi Dallasa po številu uvrstitev na tekmo All Star prehitel drugega Rolanda Blackmana, ki je nastopil štirikrat, absolutno rekord pa še vedno pripada Dirku Nowitzkemu, ki je na prestižnem obračunu nastopil štirinajstkrat. "Ko sem bil še majhen, sem si vedno želel gledati tekmo All Star, vendar mi starši niso dovolili, ker je bila tekma nekje ob treh zjutraj," je v četrtek kot gost na NBA na TNT med drugim v družbi Ernieja Johnsona, Shaquilla O'Neala, Kennyja Smitha in Charlesa Barkleyja dejal Dončić.

Poleg njega je od Slovencev na tekmi All Star v zgodovini nastopil še zdaj že upokojeni Goran Dragić, ki je na glavnem dogodku zvezdnikov lige NBA sodeloval leta 2018.

Three voting groups determined the starters:



▪️ Fans (50%)

▪️ NBA players (25%)

▪️ Media panel (25%)



Complete voting results here: https://t.co/7NuxV72HZh



Below are the overall scores for the top finishers at each position. pic.twitter.com/nTZD7buDOG — NBA Communications (@NBAPR) January 26, 2024

73. tekmo vseh zvezd lige NBA bo 18. februarja (zgodaj zjutraj 19. februarja po srednjeevropskem času) gostil Indianapolis.

Spored All-Star vikenda: Petek, 16. februar:

Tekma slavnih

NBA obračun vzhajajočih zvezd Sobota, 17. februar

Spretnostni poligon, tekmovanje v treh točkah in tekmovanje v zabijanju Nedelja, 18. februar

Tekma vseh zvezd

Preberite še: