Dončić ni več zdržal: Dovolj sem imel

Luka Dončić je proti Phoenix Suns dosegel 34 točk ter zbral devet asistenc in osem skokov, a je bilo to premalo za zmago Dallasa. Foto: Reuters

V taboru Dallas Mavericks so imeli vnovič razlog za nezadovoljstvo, saj so morali tretjič zapored in že petič na zadnjih sedmih tekmah priznati premoč. V dvoboju s Phoenix Suns je bilo napeto na in ob parketu. Luka Dončić je razložil, zakaj se je pritožil zoper navijača, ki so ga nato pospremili iz dvorane.

Rezultat 132:109 pove, da so bili Phoenix Suns na gostovanju pri Dallas Mavericks občutno boljši nasprotnik. A je bilo še sredi druge četrtine povsem drugačno razmerje, potem ko so Luka Dončić – tekmo je končal pri 34 točkah, devetih asistencah in osmih skokih – in soigralci vodili za 16 točk.

Takrat je sledila ofenziva gostov, ki so naredili delni rezultat 68:27 in 16 točk vodstva Dallasa preobrnili v lastno visoko prednost, ki je v tretji četrtini znašala 28 točk (100:72). V tej je Luka Dončić varnostniku pokazal navijača Phoenixa, ki ga je v dresu Devina Bookerja – s 46 točkami sicer najboljši strelec večera – vso noč žalil.

Zadnja stvar, ki jo je navijač zakričal, preden je Dončić poklical varnostnika, je bila: "Luka, utrujen si, pojdi na tekaško stezo!" Vendar je Dončić po tekmi zavrnil tvite novinarjev, da je bil to razlog, da je poklical varnostno službo.

Izključitev navijača, ki je zmerjal Luko Dončića

"Ker me je celotno prvo polovico tekme preklinjal," je dejal Dončić. Na vprašanje, zakaj v prvem polčasu ni zahteval izločitve navijača, je Dončić dejal: "Ker nikoli ne bi izločil navijača. Plačajo vstopnice, vendar sem imel dovolj. Frustrirajoče je." Navijač, ki je sedel dve vrsti za zapisnikarsko mizo, je nato po posredovanju varnostnikov zapustil American Airlines Areno.

Tehnično napako pa je prejel tudi Dončić, in sicer tik ob koncu prvega polčasa, ko je na poti do slačilnice prigovarjal sodnikom. Na vprašanje, zakaj jo je dobil, je dejal: "Vprašal sem sodnika, kaj sem mu rekel. Rekel je, da ne ve."

Glavnega trenerja Jasona Kidda so po tekmi vprašali o občasnem nagnjenju Dončića, da si dovoli zgodnjo frustracijo nad sodniki in kako po njegovem mnenju to vpliva na Lukovo igro. Kidd je nedavno dejal, da se je Dončićevo pritoževanje nad sodniki letos zmanjšalo. Toda Dončić je tudi proti Bostonu izrazil svojo frustracijo, ko se je zgodnje vodstvo Dallasa stopilo.

Vrhunci tekme

"Že kar nekaj časa pred Bostonom je bilo," je dejal Kidd: "In videli ste, da je bil v Bostonu vroč in tudi danes je bil vroč. Pogovorili se bomo z njim. Dobro veste, da je tekmovalec po duši. Rad razpravlja s sodniki. Ampak mora biti boljši. In kot skupina moramo biti boljši."

Ko so novinarji vprašali Luko, ali so Mavs izgubili zbranost, ko so sodniki začeli piskati proti njim, je zmajal z glavo: "Ne, mislim, da smo bili zelo fizični prvih 17, 18 minut. Toda nato je naša fizičnost padla in takrat smo imeli težave. Moramo biti fizični ves čas igre."

Naslednji priložnosti, da spreobrnejo negativen potek, bodo imeli že v noči na soboto in nedeljo, ko jim bodo nasproti stali košarkarji Atlanta Hawks in Sacramento Kings.

Dallas Mavericks je s 24 zmagami in 20 porazi na osmem mestu zahodne konference. Če bi se redni del končal danes, bi Dončića in soigralce čakale dodatne kvalifikacije za vstop v končnico. Od varnih mest, ki neposredno zagotavljajo končnico, so oddaljeni dve zmagi, medtem ko imajo štiri naskoka pred enajstimi Houston Rockets, ki so trenutno na nehvaležnem mestu in bi ostali brez izločilnih bojev.