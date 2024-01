Nove težave za Luko Dončića in Dallas

V noči na četrtek bodo v ligi NBA znova na delu košarkarji Dallas Mavericks, ki bodo v domači American Airlines areni gostili Phoenix Suns in poskušali prekiniti niz dveh zaporednih porazov. A to bo vse prej kot enostavno, saj je Phoenix v nizu šestih zmag, pri Dallasu pa sta med drugim pod vprašajem nastopa glavnih zvezdnikov ekipe, Luke Dončića in Kyrieja Irvinga. Dončić ima težave z bolečinami v spodnjem delu hrbta, Irving pa si je proti Bostonu zvil prst.

Košarkarji Dallas Mavericks so na 43 tekmah te sezone zmagali 24-krat in trenutno zasedajo osmo mesto v zahodni konferenci. Phoenix je z izkupičkom 25-18 trenutno dve mesti višje od Dallasa. Phoenix je v zadnjem času ujel pravo formo, slavil je na zadnjih šestih tekmah, nazadnje je dobil tesen obračun s Chicagom, ki ga je s košem dve sekundi pred koncem odločil Kevin Durant (29,6 točke na tekmo), ki je ob Devinu Bookerju (26,67 točke) prvi strelec zasedbe iz Arizone. Dallas je izgubil zadnji dve tekmi, na zadnjih šestih tekmah so zmagali le dvakrat.

"Preveč smo se ukvarjali s sojenjem, bili smo preveč zaskrbljeni, zato smo izgubili fokus. O tem smo se že pogovarjali, moramo se osredotočiti na vsako naslednjo potezo v igri in pozabiti, kaj se je zgodilo. V tem smo res premalo stalni, osredotočeni moramo biti le na igro. Ves čas so bili pozorni na Luko, ki ob sebi ni imel prave pomoči. Moramo biti boljši predvsem v obrambi," je dogajanje na parketu po porazu z Bostonom strnil Jason Kidd.

Durant je na zadnjih dveh tekmah Phoenixa dosegel kar 84 točk. Foto: Reuters

Ob tem ima trener Dallasa v zadnjem času ogromno težav z zdravstvenim kartonom svojih igralcev. Pod vprašajem za tekmo s Phoenixom je tudi Luka Dončić, ki ima težave z bolečinami v spodnjem delu hrbta. Slovenec je v tej sezoni zaenkrat izpustil sedem tekem. Težave ima tudi Kyrie Irving, ki si je na obračunu z Bostonom zvil palec in bo, če bo stopil na parket, igral z opornico. "Takoj po tekmi sem opravil rentgensko slikanje. Naš zdravnik je rekel, da gre samo za zvin desnega palca," je dejal Irving. Pod vprašajem sta ponovno tudi nastopa Setha Curryja in Danteja Exuma, ki je odsoten že dlje časa, nazadnje je igral 1. januarja, a je že začel trenirati z ekipo in je vse bližje povratku na parket. Pri Phoenixu bosta manjkala Damion Lee in Bol Bol, pod vprašajem je nastop Erica Gordona.

Za ekipi bo to druga medsebojna tekma v tej sezoni, prvič sta se pomerili na božični dan, ko je bil Dallas boljši s 128:114, Dončić pa je na tem obračunu blestel s kar 50 točkami in 15 asistencami. V lanski sezoni sta bili ekipi na štirih srečanjih uspešni po dvakrat.

